美国加州南部发生7.1级地震 没有人员伤亡

原标题：美国加州南部发生7.1级地震

7月5日，在美国加利福尼亚州，一家超市的货品在地震中洒落一地。新华社/美联

新华社洛杉矶7月6日电（记者 黄恒 谭晶晶）美国加利福尼亚州南部当地时间7月4日和5日连续发生两次强烈地震，震级分别达到6.4级和7.1级，是加州20年来最强地震，距离震中近300公里的洛杉矶市震感明显。地震造成震中区域部分道路开裂、供电中断、水管爆裂、房屋移位，但没有造成人员伤亡。那么为什么如此强震损失却有限？接下来加州是否会再发强震？人们又该如何应对？

为何损失有限

按照美国地震专家的说法，4日至5日发生的地震能量相当可观，两次地震的烈度分别达到8级和9级，两次地震期间还发生了1400多次小规模的地震。

万幸的是，这两次地震的震中位置基本一致，均位于人迹罕至的荒野山区，距离人口稠密的居民区较远，最近的主要城镇是里奇克雷斯特，距震中约20公里。

根据里奇克雷斯特当地居民现场拍摄的视频和对记者口述经历来看，地震来袭时，晃动幅度不是特别大，持续大约30秒至40秒，超市货架没有倾覆，只是货架上的物品散落到地上。5日地震结束后，当地消防部门查看后确认没有任何房屋倒塌，建筑损失最严重的情况是墙体出现裂缝。

与此次情况类似，1999年加州发生7.1级的地震，震中在莫哈韦沙漠，也没有造成严重损失。

是否还有强震

地震专家说，一般情况下，一次强烈地震发生后，余震震级会逐渐减小，像这次余震比首次地震震级更高的情况出现概率大约为5%，但再发生6级地震的可能性很大。

而美国地质调查局最新预测说，未来一周加州南部出现7.1级以上地震的概率为9%，更可能出现的是一系列3级以上的余震，次数在250至3600次之间。

造成这种情况的主要原因是，本周这一系列地震发生在同一断裂带。这一断裂带正式名称为利特尔莱克断裂带，长度约45公里，宽度约15公里。它所蕴藏的能量与夹在太平洋板块和北美板块之间长达1200多公里的圣安德烈亚斯断裂带无法同日而语。

这两个断裂带相距超过170公里。地震发生后，地质学家未监测到圣安德烈亚斯断裂带有异动。此前，人们担心加州再次发生大地震，主要指圣安德烈亚斯断裂带上发生强震，洛杉矶和周边许多城镇正好坐落在这一断裂带上。

地震专家认为，并不能从近期地震频繁便判断该地区已结束地震平静期。

应当如何应对

由于圣安德烈亚斯断裂带没有大规模异动已超过100年，加州南部地区的确仍存在发生大地震的可能性，因此身处该地区的人们，包括中国留学生和游客，也应做好应对地震的准备。

5日7.1级地震之后，中国驻洛杉矶总领馆发布情况通报说，尚未接到中国公民因受灾而求助的报告，但媒体报道说不排除还有较大余震的可能，建议当地中国公民关注官方信息和媒体报道，在地震时妥善应对，确保人身安全，及时、主动向亲友报告平安，在需要时主动联系总领馆。

根据加州地震安全委员会编写的安全指南，预防地震灾害，除了平时要做好相应的准备工作外，地震发生时，如在室内，应趴在桌子等坚固家具底下，抓牢家具，待晃动结束后迅速到室外躲避；不论在室内室外均要远离可能倒下的物体，如书架和电线杆；如在驾车，则要缓缓停下，待晃动结束后从车中离开。

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