友谊是志同道合的结果（书写新中国故事）

《辽阔亚洲——在中国的旅行》

《中国之行》

《亲爱的中国》

开栏的话

70年风云际会，新中国取得的历史性成就举世瞩目，众多国际友好人士见证了沧桑巨变。自本期起，本版推出“书写新中国故事”栏目，以国际友好人士的视角，讲述他们对新中国和中国人民的深情厚谊。

中意友好源远流长，早在2000多年前，古老的丝绸之路就让远隔万里的中国和古罗马联系在一起。意大利旅行家马可·波罗和他的《马可·波罗游记》在中国广为人知。20世纪下半叶，卡洛·卡索拉、弗兰克·福尔蒂尼、戈弗莱多·帕里塞等多位意大利著名作家也曾来到中国，著书记述旅行中的见闻。在对中国多地的参访中，作家们亲身观察、接触和感受中国，在旅途中与中国人民结下了深厚情谊。这印证了意大利著名作家莫拉维亚的话：“友谊不是偶然的选择，而是志同道合的结果。”

“他们与意大利矿工的想法没有很大不同：他们有同样的需要，同样的渴望……”

1955年，卡索拉和福尔蒂尼所在的文化代表团共18人，来到中国进行访问交流。访问结束后的1956年，代表团团长皮埃罗·卡拉曼德雷在其主办的期刊《桥》上推出一期《今日中国》特刊，开篇由老舍先生代表中国作家协会作序。随后，两位作家分别出版了游记《中国之行》和《辽阔亚洲——在中国的旅行》。

在《中国之行》这本游记中，卡索拉讲述了在北京、沈阳、杭州和广州的旅行。他在北京观察人们的日常生活、参观名胜、观看国庆庆典。卡索拉关注新中国的方方面面，非常关注普通中国民众。例如，他对北京人的印象很好。他这样写道：“没有比北京人更礼貌的人群了，你不会被推搡，也不会被胳膊肘子碰到。最重要的是，不会有人打扰你……”寥寥数语，中国人友好、和平、礼让的形象浮现眼前。这个形象既是自古以来中国人的气质，也展现了新中国民众的美好风貌。

在煤矿的地下矿井中，卡索拉仔细观察中国矿工，把他们同意大利马雷马的矿工联系起来。“这里的一切我都能认出来，连矿工的背影都似曾相识。我确信，如果我能与他们深入交谈，我将发现他们与意大利矿工的想法没有很大不同：他们有同样的需要，同样的渴望，同样的职业自豪感，同样的团结精神……”卡索拉曾经调查过马雷马矿工的情况，并与他人合著《马雷马的矿工》。他将自己对意大利矿工的关心和情感投射到中国矿工身上，通过近距离观察，明显体会到中意两国劳动人民共同的优秀品质和进步精神，跨越了地理距离和国籍差别。

这些认识，源于卡索拉对劳动人民一贯的关注与亲近。他的小说多以普通人为主人公，因此他的中国游记也将视线聚焦在中国矿工、工人和农民等普通人身上。作家以同理心推己及人，由意大利人民推及中国人民，无形间拉近了两国人民之间的心理距离。

“在这里，在这张桌子前，我们意大利的农民一定会有回家的感觉”

福尔蒂尼的游记《辽阔亚洲——在中国的旅行》像一本日记，按访问时间顺序排列。每一章分为多个小标题：一段经历、一个中国人、一种现象、一段思考等。书中的中国篇充满真挚而丰富的情感，文笔亲切感人，语句间流淌着对中国人民的友好之情。

福尔蒂尼对新中国人与人之间的关系很感兴趣，记录下与中国农民面对面交流的场景。在农村用过午饭后，他写道：“大家谈兴正浓，笑成一片。有人提议，让所有在场的中国农民写几句话送给意大利的农民。此刻，意大利并不那么遥远，我觉得这些农民和我们的农民一定能够相互理解……在这里，在这张桌子前，我们意大利的农民一定会有回家的感觉。”中国农民好客和爽朗的形象跃然于纸上。

在亲身交往中，福尔蒂尼对朴实的中国农民产生了真挚的情感。在作家看来，意大利农民同样好客爽朗、感情丰富。他对中国农民的理解来自他对本国农民的理解。

基于理解，才能共鸣。福尔蒂尼与中国农民告别的场面十分感人：“我们再也见不到面了。他们知道我们会记住他们的，他们也会记住我们的。……‘再见啦，再见啦’，他们反复与我们告别，紧握我们的手。虽然我们的车子已经远去了，所有的人都还在那儿惜别。”

阅读这些深情优美的文字，我们仿佛看到异国友人依依惜别的景象，那一声声“再见啦”回响在耳边，那握手不舍的情景如在眼前。我们几乎看见眼泪在闪亮，路上的扬尘正弥漫在视野……

“他们徐徐地划桨，那样子就像威尼斯的船夫”

1966年，帕里塞作为特派记者来到中国并写下多篇文章，发表在意大利发行量最大的报纸之一《晚邮报》上，之后集结成书，以《亲爱的中国》为名于同年出版，并于1972年再版。这本游记成为帕里塞最受欢迎的旅行文学作品。

帕里塞的游记充满田园化的诗意，他对中国和中国人情感深厚。这一点从作品名称就可以看出来，“亲爱的中国”具体说来，其实是“亲爱的中国人”。

在游记中，帕里塞非常重视对人的观察和描写。从文中反复出现的、描写中国人特点的词语可以看出，他欣赏普通的中国人，例如，“微笑”“热情”“节俭”“礼”“简单”等词语频繁出现。此外，他对中国人的观察细致入微，一些有代表性的场景和人物描写展现了作者心目中的中国形象。通过分析这些场景和人物描写，我们可以看到帕里塞感知和认识中国的方式是直觉和感情：

“我刚到广州几个小时：正是黄昏时分，湿热的季节正如西西里的春天，空气中飘着茉莉花和槐花的香味。……在船尾站着一位男子和一位长发飘飘、穿着黑色睡衣、肩披蓑衣的女孩。他们徐徐地划桨，那样子就像威尼斯的船夫”。广州令他想起了美丽的西西里和威尼斯。

在一次访谈中，帕里塞谈到对游记的看法：“一次旅行结束后，数据、信息或理性分析都不重要，重要的是感情，通过一些偶然的机会对人或事物产生的感情。”在参观紫禁城的时候，作家扶起一位摔倒的中国老人，当他听到对方说谢谢时，感受到了自己对中国人民的情感，“不能不说是一种感动。我回顾着这种情感，现在如此稀少。”是啊，他在用心感受中国。

作为来自意大利的知名作家，卡索拉、福尔蒂尼和帕里塞与中国人民间的情感共鸣和心灵共振，是震撼人心的。他们在游记里记述了对中国的美好印象，描绘了他们心中的中国民众形象。这些记述文笔生动，真情流露，既有理性分析，也富有同理心和同情心。这是“海内存知己，天涯若比邻”的理解交心，是“四海之内，皆兄弟也”的真诚友爱，是如意大利诗人但丁的诗句所说的“是爱也，动太阳而移群星”所指向的人类仁爱精神的真实展现。

《 人民日报 》（ 2019年07月07日 07 版）

(责编：袁勃)