南非总统表示欢迎华为带来5G技术

据新华社约翰内斯堡7月5日电 （记者荆晶）南非总统拉马福萨5日在约翰内斯堡召开的南非第四次工业革命数字经济峰会上表示，欢迎中国华为公司为南非带来5G技术。
拉马福萨说，南非多家电信运营商此前致信他说，封杀华为不但会阻碍南非5G网络建设，还会对现有的3G与4G网络造成影响。他说：“我们需要5G，只有华为才能为我们带来5G。我们支持可以给我们国家以及这个世界带来更好技术的公司。”拉马福萨还表示，南非将利用第四次工业革命带来的机会，加速经济转型，创造更多就业机会，以应对贫困、失业等问题带来的挑战。
周刚：如果有下一辈子 我还愿意干外交 从1962年进入外交部到2001年卸任中国驻印度大使，在40年的外交生涯中，周刚曾出任中国驻马来西亚、巴基斯坦、印度尼西亚、印度大使，将自己的青春和心血全部奉献给了新中国的外交事业。在新中国成立70年之际，周刚向人民网讲述了他酸甜苦辣的外交人生。【详细】
外交部：希望美方能同中方相向而行 过去这一周，G20大阪峰会是国际舆论关注的焦点。针对峰会上对中美元首会晤有何期待？外交部发言人作出回应。此外，就朝美关系、美联邦快递公司“误退”华为手机、海湾紧张局势等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】