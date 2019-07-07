南非总统表示欢迎华为带来5G技术

据新华社约翰内斯堡7月5日电 （记者荆晶）南非总统拉马福萨5日在约翰内斯堡召开的南非第四次工业革命数字经济峰会上表示，欢迎中国华为公司为南非带来5G技术。

拉马福萨说，南非多家电信运营商此前致信他说，封杀华为不但会阻碍南非5G网络建设，还会对现有的3G与4G网络造成影响。他说：“我们需要5G，只有华为才能为我们带来5G。我们支持可以给我们国家以及这个世界带来更好技术的公司。”拉马福萨还表示，南非将利用第四次工业革命带来的机会，加速经济转型，创造更多就业机会，以应对贫困、失业等问题带来的挑战。

《 人民日报 》（ 2019年07月07日 03 版）

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