世界对中国经济依存度上升

近日，麦肯锡全球研究院发布报告称，中国在融入世界经济的历程中取得长足发展，并已成为具有全球影响力的贸易大国，世界对中国经济的依存度有所上升，表明中国作为消费市场、供应方和资本提供方的重要性日益凸显。同时，中国与世界融合的进程仍有深化空间，这也意味着巨大的机遇。

跻身全球大国之列，逐步转向以内需驱动为主的增长模式

作为世界第一大货物贸易国、世界第二大外国直接投资（FDI）目的地国和来源国，中国自开启改革开放进程以来，不仅让自身经济实现腾飞，也使全球其他经济体受益良多。经过若干年的深入合作之后，中国与世界的经济联系将会发生怎样的变化？如果双方经济联系进一步加深，将带来多少经济价值？

麦肯锡全球研究院这份名为“中国与世界：理解变化中的经济联系”的报告，从多个维度探讨了中国与世界之间正在发生变化的经济联系。麦肯锡全球研究院最新编制的中国—世界经济依存度指数显示，在贸易、科技和资本3个重点维度上，中国对世界经济的依存度有所降低，这表明中国经济正逐步转向以内需驱动为主的增长模式。从经济体量上看，中国已跻身全球大国之列，但仍有进一步与世界融合的空间。例如，中国上榜《财富》世界500强的企业，海外营收占比不到20%，而标普500上市公司的平均占比为44%，中国企业有更多的空间来推动全球化。

与此同时，世界对中国经济的依存度有所上升。研究显示，2000年—2017年，世界对中国经济的综合依存度指数从0.4逐步增长到1.2。中国贡献了全球制造业总产出的35%。报告援引世界银行的数据称，2010年—2017年，中国贡献了31%的全球家庭消费增长额。另外，在汽车、酒类、手机等许多品类中，中国都是全球第一大市场，消费额约占全球消费总额的30%。中国在2015年—2017年间是世界第二大FDI目的地国和来源国，其中地理位置邻近中国、资源贸易占比较高，并且参与跨境资本流动的国家对中国经济的依存度最高。由于中国经济体量极为庞大，全球几乎所有行业都在一定程度上依存于中国，在被考察的20个行业中，中国有17个行业的消费份额在全球总消费中占比超过20%。此外，中国在全球服务消费中的占比也在上升。

审视中国与世界的经济联系如何演变，技术是一个核心关注点。在数字化、自动化和人工智能技术逐渐普及的时代，持续创新已成为中国经济发展的核心动力。技术链是最复杂的价值链之一，尤其需要各方通力协作，而中国早已深度融入其中，并占据了相当大的全球进出口份额。报告分析11个领域的81项技术结果显示，中国对其中超过90%的技术均采用了全球标准。

麦肯锡全球研究院院长华强森称，从中长期来说，中国和世界的关系发生了结构性变化。

广泛消费升级，为国内外企业提供商机

报告称，随着收入的增长，中国的消费市场将继续繁荣。在很多消费领域，中国已与世界高度融合，并且未来还有更大发展空间。跨国企业在中国消费市场的渗透率远高于在美国市场的渗透率，按品类和市场划分，跨国企业在30大商品品类中占据的市场份额在中国平均为40%，美国则为26%。

未来，中国市场将为国内外企业提供商机：一是中国消费者期待拥有更多、更好的商品和服务选择。报告指出，有证据显示中国正在经历广泛的消费升级。麦肯锡2018年全球消费者信心调查显示，中国有26%的受访者整体处于消费升级状态，而全球另外10个顶尖经济体的平均比例为17%。二是越来越多的中国人走出国门，增加境外消费，让目的地国家的企业获得越来越多的商机。

多家机构预测，2030年，中国消费增长可能高达6万亿美元，相当于美国与西欧的总和，世界其他国家将从中获益。在将发展重心转向附加值更高的产业后，中国会从新兴市场经济体进口更多劳动密集型商品、从发达经济体进口更多优质商品，从而帮助其他经济体创造更多就业。

华强森在接受本报记者采访时表示，这份报告的内容反映了麦肯锡对中国经济历史和未来中期趋势的看法，“我们对中国经济的未来抱有信心，中国经济有很强实力，而且会继续快速增长”。

在他看来，中国经济有三大优势：一是从城镇化和生产力水平来衡量，中国还有很长的路要走，这意味着中国还有巨大的增长潜力。二是中国通过实践已经证明了自己的增长能力。在过去几十年里，很少有国家能够实现两位数的国内生产总值（GDP）增长，但中国实现了，这表明中国在资源优化配置方面经验丰富，政府会运用正确的政策来支持经济增长。三是充满活力的中国人民，这是中国经济最大优势。“为满足人民对美好生活的向往，中国经济向消费导向型转变，这将成为经济增长关键而强大的驱动力。”

切实加强合作，将创造出巨大的经济价值

未来，中国和世界之间的经济联系将对全球经济价值产生何种影响？华强森表示，改革开放令中国和世界受益极大，如果中国继续推动全面深化改革，而世界其他经济体也采取行动，双方切实加强合作的话，将创造出巨大的经济价值。

麦肯锡全球研究院的这份报告模拟显示，中国和世界其他经济体有大量机会推进彼此融合，到2040年，创造的经济价值或可高达22万亿—37万亿美元，相当于全球GDP的15%—26%。

报告认为，中国能够为解决全球共同挑战作出更多贡献。中国已加大对国际机构的承诺以及融资力度，并且对代表新兴市场经济体的新机构给予大力支持。中国积极组建区域贸易集团，逐渐成为制定全球化问题解决方案的关键参与者。中国与世界其他经济体之间的技术流动增加，将催生出具有全球竞争力的解决方案，这有助于生产率的提升。

世界各国可以共同思考并对全球贸易体系进行改革，提升争端解决效率、扩大包容性，让全球进一步分享中国经济开放带来的红利，惠泽更广大群体。

（本报华盛顿7月6日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月07日 03 版）

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