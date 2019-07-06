两名中国公民在马来西亚潜水时遇难 附近非法炸鱼

人民网吉隆坡7月6日电（记者林芮）据驻哥打基纳巴卢总领馆消息，5日晚6时许，两名中国公民和一名当地潜水教练在马来西亚沙巴州仙本那Kulapuan岛附近海域潜水时不幸遇难。经与沙巴州警局和仙本那当地警方核实，两名中国公民疑似在旅游区域潜水过程中被附近渔船非法炸鱼致死。
接到消息后，总领馆高度重视，随即启动领保应急机制，立即与沙巴州和仙本那当地警方取得联系，核查情况，确认遇难者身份并与家属取得联系，正在全力协助其尽快来沙处理善后事宜。同时敦促沙巴警方尽快查清案情，严惩肇事者，给遇难者及其家属一个交代；要求沙巴州政府相关部门采取坚决有效措施，切实保障中国游客安全，防止类似悲剧重演。
领馆提醒中国游客在沙巴参加潜水项目时提高警惕，注意观察周边海域安全状况。
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