【中国那些事儿】深耕中国市场信心满满 多家外企加码在华投资

美国有线电视新闻网报道截图

中国日报网7月4日电 6月30日，国家发改委、商务部发布全国版和自贸区版《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》及《鼓励外商投资产业目录》，这意味着中国鼓励外资逐渐走向常态化，从改善营商环境和规则等方面步入稳外资阶段。中国进一步开放外资的重磅举措，为外企加大在华投资注入了强心剂。

据美国有线电视新闻网（CNN）7月3日报道，美国零售巨头沃尔玛周一表示，计划未来10年在中国投资80亿元人民币以升级物流体系，该公司将建设或升级其在中国的10多个物流中心。

“沃尔玛将继续增加对供应链物流的投资……为中国消费者提供最新鲜的商品和最便捷的服务。”沃尔玛中国供应链高级副总裁麦睿恩（Ryan McDaniel）说。

麦睿恩表示，正因为我们看到中国零售业市场未来的潜力，所以才决定进行投资，上述《鼓励外商投资产业目录》的发布更是进一步支持了我们在中国市场投资升级物流配送中心的策略。沃尔玛未来会持续在中国市场加强在物流供应链的长期投入以驱动全渠道业务发展，不断提升供应链的能力，未来10年，沃尔玛将在中国市场投资80亿元新建或升级10余家物流配送中心。

此前，沃尔玛已经投资7亿元人民币建立了沃尔玛华南生鲜配送中心，以迎合越来越多网购消费者的需求。

这家总部位于阿肯色州的跨国公司于1996年进入中国，目前在中国市场共有400多家门店，18家物流配送中心，每年有约数十家新店开业，中国市场去年实现销售额107亿美元。

2016年年末，沃尔玛还再次增持京东股份至12.1%，成为这家中国电商巨头的第三大股东。此后，沃尔玛扩大了在中国的电子商务业务，并开始测试“智能超市”。

“我认为中国将是一个巨大的商业机会，”沃尔玛首席执行官董明伦（Doug McMillon）在6月的一次投资者会议上说。

事实上，联合国贸发会议数据显示，去年全球外国直接投资同比下降13%，而中国市场吸引外资同比上升4%。中国商务部消息称，今年前5个月，中国吸收外资继续逆势上扬，实际使用外资达3690.6亿元人民币，同比增长6.8%，增速是去年同期的5倍多，显示出中国市场强大的吸引力。

CNBC网站报道截图

另据美国CNBC网站7月2日报道，德国软件巨头思爱普（SAP）公司认为中国市场有“巨大”的机遇，将寻求在中国大举扩张。SAP总部位于德国沃尔多夫，在企业资源管理（ERP）软件市场占有重要地位，是全球最大的企业应用软件提供商之一。

去年9月，该公司与中国电子商务巨头阿里巴巴宣布，共同为企业提供云服务解决方案。

在中国大连举行的夏季达沃斯论坛上，思爱普执行副总裁迪帕克·克里希纳穆尔蒂（Deepak Krishnamurthy）表示：“我们相信这种合作模式。”

他表示，思爱普在中国有3000多家开发商，我们也在和中国共同创新。

迪帕克说，作为全球第二大经济体，“中国有着巨大的机遇”。

SAP执行副总裁迪帕克·克里希纳穆尔蒂接受采访。图片来源：CNBC网站报道截图

就在今年1月，思爱普发布“中国加速计划”称，未来五年将持续加大对中国市场的投入，包括打造新型生态系统、深耕中小企业市场、加大人才和设施投入，在中国开设3家新办公室，两年内在10个城市里建立分支机构等。

（编辑：齐磊 刘世东）

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