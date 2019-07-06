美国南加州又地震：6.9级

人民网洛杉矶7月5日电（记者王如君）美国加利福尼亚南部再次发生地震，这一次是里氏6.9级。7月4日发生了6.4级地震，没想到刚过一天，7月5日20时19分又来一次更大的地震。
这次地震的震中距离7月4日地震震中洛杉矶东北科恩县里奇克莱斯特只有17公里，震源深度10千米，不过震级要大得多，甚至比1994年加州6.6级的北岭大地震还要大。洛杉矶震感明显，记者在家中看到吊灯、挂画、桌椅都在摇，甚至电视机都在晃动。有朋友在超市买东西，突然间货架上的东西掉了一地。有人正在开车路过十字路口，甚至看到红绿灯都在摇。据报道，正在赌城拉斯维加斯举行的一场NBA夏季联赛被临时中断；一家电视台正在播报新闻的两名男女主播被摇得惊慌望向天花板，咬牙坚持了10多秒后，女主播一闪身溜到了桌子底下。
7月4日地震发生后，里奇克莱斯特周围以及整个南加州遭受了多次余震的袭击，5日早上一次余震达到了5.4级。庆幸的是，没有造成人员伤亡，只引起了一些小的火灾、管道破裂、部分道路出现了裂缝以及预警的人员疏散。5日的6.9级地震后又发生多次余震，有人戏称“每三分钟一次”。科学家警告说，未来两周可能还会有几百次余震。
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