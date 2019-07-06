中国非物质文化遗产苏绣在德国柏林展出

新华社柏林7月5日电（记者田颖）“锦绣中华——中国非物质文化遗产苏绣精品展”5日晚在德国柏林中国文化中心开幕，中国刺绣艺术之美深深打动当地观众。

此次苏绣展由柏林中国文化中心与恭王府博物馆合作举办，共展出54幅苏绣作品，包括宋画花鸟、古画山水、当代动物三个系列。

中国驻德国大使馆公使张军辉在展览开幕式上致辞说，中国改革开放四十多年来的发展使得中国有能力保护自己丰富的传统文化，也有能力将优秀的文化作品带出国门，与世界交流。

恭王府博物馆副馆长陈晓文在致辞中说：“我们期待通过这次展览，传递中德人民的友好情谊，让德国观众领略当代中国艺术的风采。”

开幕式上，苏绣非遗传承人陈红英为德国观众进行苏绣专题讲座。开幕式后，陈红英现场为观众表演刺绣，与观众交流互动。德国观众围着陈红英，提出有关苏绣技艺、苏绣匠人工作方式、如何学习和购买苏绣等方面的问题。

大多数观众是第一次接触苏绣，被苏绣的精巧秀美深深打动。蒂拉曾经去过苏州，她告诉新华社记者，她在苏州的博物馆中看到过苏绣，今天很高兴能亲眼看到苏绣是怎么制作的，这帮助她进一步加深对这种技艺的了解。

苏绣是中国“四大名绣”之一，也是苏州传统技艺的一个缩影。2006年，苏绣被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

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