越南警方向中方移交一在逃嫌疑人 涉嫌非法吸收存款18亿

人民网河内7月6日电 当地时间7月5日，在中国驻越南大使馆协调下，越南公安部在河内内排国际机场，向中方工作组移交涉嫌非法吸收公众存款罪的在逃嫌疑人刘某。
据中国警方调查，2013年以来，在未经有关部门许可的情况下，刘某伙同他人设立网络投资借贷平台（P2P），向社会公众非法集资，涉案金额超过18亿元人民币。案发后，刘某于2018年潜逃境外，辗转多地藏匿。应中方请求，越南警方近日将刘某成功抓获。
中国驻越南大使馆警务参赞赵万鹏表示，今年年初以来，中越警方回应两国人民群众新期待，在执法合作方面不断提速增效，重点打击涉众案件，迄今已合作破获多起大案，缉捕移交嫌疑人一百余名。中国警方正告在越藏匿的中方犯罪嫌疑人，要尽快向中国驻越南大使馆投案自首，争取宽大处理，否则将面对法律的严惩。（警联）
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外交部：希望美方能同中方相向而行 过去这一周，G20大阪峰会是国际舆论关注的焦点。针对峰会上对中美元首会晤有何期待？外交部发言人作出回应。此外，就朝美关系、美联邦快递公司“误退”华为手机、海湾紧张局势等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】