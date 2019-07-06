越南警方向中方移交一在逃嫌疑人 涉嫌非法吸收存款18亿

人民网河内7月6日电 当地时间7月5日，在中国驻越南大使馆协调下，越南公安部在河内内排国际机场，向中方工作组移交涉嫌非法吸收公众存款罪的在逃嫌疑人刘某。

据中国警方调查，2013年以来，在未经有关部门许可的情况下，刘某伙同他人设立网络投资借贷平台（P2P），向社会公众非法集资，涉案金额超过18亿元人民币。案发后，刘某于2018年潜逃境外，辗转多地藏匿。应中方请求，越南警方近日将刘某成功抓获。

中国驻越南大使馆警务参赞赵万鹏表示，今年年初以来，中越警方回应两国人民群众新期待，在执法合作方面不断提速增效，重点打击涉众案件，迄今已合作破获多起大案，缉捕移交嫌疑人一百余名。中国警方正告在越藏匿的中方犯罪嫌疑人，要尽快向中国驻越南大使馆投案自首，争取宽大处理，否则将面对法律的严惩。（警联）

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