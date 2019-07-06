慕尼黑孔子学院庆祝成立十周年

新华社慕尼黑7月5日电（记者朱晟 严锋）德国慕尼黑孔子学院5日在慕尼黑举行仪式，庆祝成立十周年。来自中德两国的政府官员、企业代表等近百人出席仪式。

中国驻慕尼黑总领事张越在仪式上致辞说，慕尼黑孔院自成立以来，为增进中德两国人民相互了解、发展两国友好关系作出了重要贡献。十年春华秋实，慕尼黑孔院不仅面向德国社会各界人士开展汉语教学、传播中国文化，也成为中国人了解慕尼黑及德国文化的重要平台。

德国巴伐利亚州办公厅欧洲、国际关系及对外事务司司长托马斯·格鲁贝尔代表州政府充分肯定了慕尼黑孔院十年间取得的成绩。他说，慕尼黑孔院为增进德中两国人民友谊和伙伴关系发挥了重要作用，中国是巴伐利亚州最重要的贸易伙伴之一，中国文化极大地丰富了巴州文化，慕尼黑孔院让当地人更好地了解东方文明。

慕尼黑孔院德方院长高芳芳对记者表示，过去十年来，慕尼黑孔院就像一个孩子一样，从无到有、从小到大，并得到越来越多人的喜欢和认可。今后慕尼黑孔院将一如既往地坚持汉语教学和文化推广齐头并进，推动德中两国间的文化交流，进一步夯实两国友好的民意基础。

据介绍，慕尼黑孔院前身是2009年成立的慕尼黑孔子课堂，十年来已逐渐成为慕尼黑及周边地区推广汉语语言及中国文化的中心机构。

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