韩国认定日本出口管制是“政治报复”

韩国政府4日说，日本方面对一些出口韩国的半导体制造原材料施行管制，是“政治报复”，韩方将采取积极外交手段应对。

韩国总统府青瓦台国家安保室长郑义溶4日主持召开国家安全保障会议常务委员会议，认定日方针对韩方采取出口限制措施是“公然违反世界贸易组织规则和国际法的政治报复”。

青瓦台说，会议决定，为使日本取消出口限制，韩方将“采取积极外交手段”。韩联社以一名高级官员为消息来源报道，这类外交手段包括诉诸世贸组织和向国际社会表明韩方立场，即日方举措不公平、违反自由贸易原则。

日本经济产业省1日宣布，4日开始对3种出口韩国的半导体产业原材料强化审查，将把韩方从“白色国家”清单中删除。

日方说，采取上述举措，缘于“日韩间的信赖关系已经严重受损”；韩方认定，日方不满韩国法院判决日本企业赔偿第二次世界大战期间遭日企强征的韩国劳工，从而以这类手段报复。韩国《朝鲜日报》报道，自韩日邦交1965年正常化以来，这是日本政府首次对韩国施加“经济制裁”。

韩国产业通商资源部长官成允模1日说，日方发动“经济报复”，韩方将依据国内法和国际法采取必要应对措施，包括向世贸组织提起申诉。

韩联社4日报道，韩方决定动用外交手段发起反制，两国贸易纠纷将如何发展备受瞩目；青瓦台当天反复提及将诉诸世贸组织，意味着这一反制举措将进一步提速。

日方采取出口管制的3种产品分别是高纯度氟化氢、光致抗蚀剂和氟聚酰亚胺，是智能手机、芯片等产业的重要原材料，日本企业在全球供应量中占据绝大多数份额，而半导体产业是韩国主要经济支柱之一。《朝鲜日报》援引韩国贸易协会资料报道，韩国企业对日本产高纯度氟化氢、光致抗蚀剂和氟聚酰亚胺的依赖度分别达到43.9%、91.9%和93.7%。

韩国多家媒体报道，青瓦台政策室长金尚祖3日与媒体代表会面时说，韩国政府先前预料日方可能会对韩方施加出口管制，列出一份可能遭管制的产品清单，排在前三位的正是日方这次管制的对象。《中央日报》援引金尚祖的话报道：“（日方）选择了最让我们疼痛的前三项。”

韩国副总理兼企划财政部长官洪南基4日说，诉诸世贸组织“不是唯一方案”，原因是世贸组织仲裁耗时长，韩方将依据国内和国际法采取措施。路透社报道，洪南基的话显示韩方可能对日方采取报复措施。

韩国民意调查机构真实计量器公司4日发布民调结果，显示45.5%的调查对象支持韩方从诉诸世贸组织等国际法层面应对日方出口管制；24.4%的人支持采取经济报复手段；22%的人认同韩方作出让步，以外交方式解决。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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