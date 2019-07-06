伊朗再释放“有条件”对话意愿 美方须解除制裁

伊朗高级官员再次提及伊方与美国方面对话的可能性，说前提条件之一是美方解除制裁。

伊朗伊斯兰共和国通讯社4日报道，情报和安全部长马哈茂德·阿拉维3日晚说，只有在美方解除制裁、伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊同意的情况下，伊方才会与美方对话。

阿拉维同时重申伊方不会在承受压力的情况下与美方对话。

美国去年5月退出伊朗核问题全面协议并恢复和追加对伊制裁，试图以极限施压方式迫使伊方重新谈判。美国多名官员近期说，愿意“不预设条件”与伊朗对话。但美方6月24日对哈梅内伊以及多名高级军官施加经济制裁，伊方认定美方无意寻求对话。

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫7月1日说，伊朗浓缩铀存量已经突破伊核协议所规定上限。总统哈桑·鲁哈尼3日说，如果伊方利益无法得到伊核协议保护，伊方将在7月7日以后突破伊核协议设定的浓缩铀丰度上限。伊方同时强调，上述措施“可以逆转”，愿意继续与各方对话。

伊朗国家最高安全委员会发言人凯万·塔勒霍斯拉维4日说，美方退出伊核协议“损害外交解决路径”，伊方因而将以“积极抵抗”方式应对所有威胁。（郑昊宁）【新华社微特稿】

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