越南担心美方关税 以原料本土化和多元出口应对

越南外交部4日说，为避免受到美国方面征收高关税的波及，越南厂商应该多使用和加工越南所产原材料。但一些业内人士认为，越南应寻求出口市场多元化、尤其拓展对欧洲的出口。

【国产化不易】

越南外交部发言人黎氏秋恒4日在例行记者会上说，工贸部先前警告越南企业，美国等越南产品的进口方出于贸易保护目的，可能对越南产品采用更严格的标准，越南企业理应考虑采取新的商业策略，包括使用国产原材料。

但一些行业内人士说，无论从产量、质量、成本还是供给能力看，越南产原材料短期内可能无法满足出口需要。

美国商务部本月2日宣布，将对越南出口至美国的部分钢产品征收最高456%的关税，理由是这些产品有意规避美国反倾销和反补贴政策。

美方指认越方以原产韩国等地的耐腐蚀钢产品和冷轧钢为基体材料，仅仅稍作加工就出口至美国，以规避美方反倾销和反补贴关税。美方2016年起先后对产自印度、意大利、韩国等地的耐腐蚀钢产品、冷轧钢征收惩罚性关税。

就美方指认，越方回应说，越南向来致力于与美国发展“自由”且“公平”的贸易。

【寻求多元化】

美国是越南最大的出口市场。据美国贸易代表办公室网站最新数据，美越商品和服务贸易总额2017年为582亿美元，美国对越贸易逆差为373亿美元。

然而，就钢产品而言，东盟国家是越南最大出口市场，占大约61%；美国其次，8.1%；欧洲国家第三，7.1%。

越南钢铁协会的数据显示，截至4月30日，越南今年出口大约280万吨钢产品，同比增加13.7%。

越南钢铁行业分析师阮文舒（音译）4日告诉越南通讯社记者，在国际竞争加剧、贸易保护措施增多的情况下，越南应寻求钢铁产品出口市场多元化，特别是挖掘欧洲市场的潜力。

欧盟国家是越南第二大出口市场。欧盟和越南6月30日签署两份贸易协定，同意在10年内逐步削减双边贸易99%的关税。阮文舒说，与欧盟达成的自由贸易协定有助增加越南对欧盟的出口。

越南经济的对外依存度高，政府长期致力于实现出口市场多元化，迄今签署十多份双边和多边自贸协定。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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