苏丹过渡军委会与反对派达成协议 欲破政治僵局

苏丹过渡军事委员会与主要反对派“自由与变革力量”联盟领导人5日凌晨达成过渡期权力分享协议，以期打破这一东非国家的政治僵局。

非洲联盟调停员穆罕默德·哈桑·莱巴特从中斡旋，稍后在新闻发布会上介绍，双方同意组建“联合主权委员会”。这一新的国家最高权力机构将在“三年或更多一点时间”内由军人和文官轮流领导。

莱巴特没有说明“联合主权委员会”的人员组成。反对派领导人之一艾哈迈德·拉比告诉法新社记者，委员会将由6名文官和5名军方代表组成，其中5名文官来自“自由与变革力量”联盟。据美联社报道，另一名文官需有军方背景。

莱巴特同时说，苏丹过渡军委会和“自由与变革力量”联盟同意组建由技术官僚组成的政府，暂停组建相当于过渡期议会的立法委员会。

双方5月一度同意，立法委员会由300人组成，其中三分之二来自反对派。但谈判因“联合主权委员会”该由文官还是军人主导这一主要分歧而破裂，在6月初爆发暴力冲突后陷入停滞。

5日凌晨达成协议后，“自由与变革力量”联盟领导人之一奥马尔·迪杰尔说：“协议开辟了组建过渡期权力机构的道路，我们希望这是新时期的开始。”

苏丹过渡军委会副主席穆罕默德·哈姆丹·达克卢说，希望全部政治派别、武装组织等参与政治变革的人士确信，协议“不会把任何人排除在外”。

达克卢同时感谢非盟和埃塞俄比亚调停员“努力、耐心”斡旋以及“自由与变革力量”联盟的“兄弟们”释放“善意”。

莱巴特在新闻发布会上宣布，双方同意对近几周的暴力冲突事件作公开、独立调查。苏丹卫生部说，共有78人丧生。关联反对派的医务人员说，死亡人数为136人。

路透社记者在邻近首都喀土穆的恩图曼市看到，得知双方达成协议的消息后，数以千计民众上街庆祝，击鼓、鸣笛，挥舞国旗。

经非盟和埃塞调停员积极斡旋，过渡军委会和反对派代表3日至4日在喀土穆重启对话。4日，双方经谈判商定释放活跃在达尔富尔地区的反政府武装组织“苏丹解放运动”235名成员。

苏丹国防部长伊本·奥夫4月11日宣布推翻总统奥马尔·巴希尔领导的政府，设立过渡军委会。（海洋）（新华社专特稿）

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