中国驻埃及大使廖力强会见亚历山大省副省长

人民网开罗7月6日电（记者 黄培昭）中国驻埃及大使廖力强4日在埃及第二大城市亚历山大市会见亚历山大省副省长艾哈迈德·贾迈勒，并出席亚历山大中国签证中心开业仪式。

廖力强大使表示，近年来，在习近平主席和塞西总统共同引领下,中埃全面战略伙伴关系的战略性、示范性愈益突出。2019年4月，塞西总统第6次访华，出席“一带一路”国际合作高峰论坛；6月，埃及议长阿里成功访华；前不久习近平主席与塞西总统共同出席G20大阪峰会期间举行的中非领导人会晤。高层频繁交往和“一带一路”合作的推进，带动两国人员往来规模不断扩大。去年有近50万人次的中国游客来埃，同时有近9万名埃及游客前往中国，他们已成为增进中埃友谊、拉紧中埃友好合作的重要纽带。亚历山大市地处欧亚非大陆的交汇处，地理位置优越，是世界著名旅游城市，又有设施完备的亚历山大港，中方愿积极努力，促进亚历山大省与中国各省在经贸、旅游等各方面的友好合作，并推动相关友城建设和孔子学院尽快在亚省落户。中方赞赏亚省长期以来积极支持中国驻亚历山大总领馆履行领事职务并顺利开展工作。成立亚历山大中国签证中心是中方支持亚省对华交往的有力举措。

亚历山大副省长艾哈迈德·贾迈勒转达了亚历山大省省长阿卜杜勒阿齐兹·库苏瓦对廖大使履新的祝贺。贾迈勒表示，亚历山大省高度重视发展对华关系，将坚定支持并配合驻亚历山大总领馆在亚省开展工作。设立中国签证中心，充分体现了中埃友谊特别是中方对亚历山大省的特殊重视，欢迎更多的中国人来亚历山大观光旅游、投资兴业。历史上，亚历山大曾是东西方交流的重要枢纽，期待埃中共建“一带一路”给亚历山大带来新的发展机遇。

会见结束后，廖大使与贾迈勒副省长共同参加了亚历山大中国签证申请服务中心的开业仪式并剪彩。驻亚历山大赵丽莹总领事、陈坚参赞分别致贺辞并接受媒体采访。中埃部分媒体记者等50余人出席了开业仪式。

赵总领事对亚历山大中国签证中心顺利开业表示祝贺，认为亚历山大中国签证中心位置优越、环境良好、设施齐全，相信中心能更好地满足申请人的需求，为促进中埃人员往来和交流合作做出积极贡献。

陈坚参赞在致辞中表示，亚历山大中心的设立是中方拓展高品质领事服务的重要举措，将为亚历山大省及周边地区埃及公民申请签证提供更加优质高端的服务。

亚历山大中国签证申请服务中心是中国在全球设立的第84个签证中心。

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