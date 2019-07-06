日本为“口腹之欲”重启商业捕鲸

7月1日，在日本北海道钏路市的港口，工人准备卸载一头小须鲸。

新华社/路透社

6月30日，日本正式退出国际捕鲸委员会（IWC）。7月1日，日本“禁闭”31年的商业捕鲸全面开禁，引发各方关注。

无视禁令 罕见“退群”

在国际社会此起彼伏的批评声中，日本捕鲸船于7月1日正式“开张”。两头最先被捕获的小须鲸于4日进入市场交易。速度之快引发专家担忧：日本渔民捕捞的3种鲸鱼之一的塞鲸恐面临灭绝风险。

此次商业捕鲸的重启，还要追溯到去年日本宣布的“退群”决定。

国际捕鲸委员会于1986年通过《全球禁止捕鲸公约》。两年后，日本迫于国际社会压力停止商业捕鲸，却一直利用公约漏洞，以“科研”之名在南极和西北太平洋等海域捕鲸，遭到国际社会的强烈反对。

依照国际捕鲸委员会大会2006年通过的一项议案，日本需获委员会75%以上成员支持，才能重启商业捕鲸。2018年9月，日方修订该规则的提议遭大会否决，这被日本当做“退群”的借口。当年12月26日，日本官房长官菅义伟正式宣布，由于倡议多年未果，日本将退出委员会，不再受禁令制约。日本共同社报道指出，二战后，日本几乎没有退出国际组织的先例，这次实属罕见。

诉诸文化 考量利益

长久以来，日本官方一直将捕鲸、食鲸视为一种“传统文化”，多次举办相关活动，维持食鲸文化，并向民众推广。虽然鲸肉一度曾是二战后日本重要的食物来源之一，但随着对捕鲸的限制和食物种类的增加，实际上目前日本国内鲸肉市场已大幅缩水。

日本为“口腹之欲”执意重启商业捕鲸，商业利益才是背后真正的驱动力。外交学院国际关系研究所教授周永生表示，虽然国际社会禁止捕鲸多年，但日本的高级料亭从未断绝过鲸肉供应。“日本此举激活的将是一整条产业链。”另有资料显示，日本仅在太平洋地区就有6个捕鲸基地、1000艘捕鲸船，关系到10万工人的生息。

日本政府和各党派也极力支持捕鲸业。“海洋守护者”创始人保罗·沃森认为：“捕鲸之所以保持运转，是因为捕鲸公司是日本政府的产业。”2016年始，日本政府每年都给予捕鲸行业数十亿日元的补助金。

竭泽而渔 得不偿失

武汉大学中国边界与海洋研究院首席专家易显河表示，日本重启商业捕鲸，在道义层面将持续面临国际社会压力。

日本过度违规捕鲸一直被国际社会诟病。此次重启商业捕鲸，将给日本外交及国际秩序的维持带来负面影响。澳大利亚海洋保护协会首席执行官批评称，日本退出国际捕鲸委员会，给其他国际条约或公约开了一个非常危险的先例。中国社会科学院日本研究所研究员高洪也认为，动辄“退群”、“大开杀戒”，必定会使日本的国家形象受损。

日本此举还引发舆论对国际捕鲸业重新兴盛的担忧。欧盟环境、海洋事务和渔业委员维拉表示，希望日本重启捕鲸不会造成与冰岛、挪威的鲸制品贸易增加。周永生认为这种担忧不无道理，“国际捕鲸业若重新繁荣，将会引发更多新的问题”。

日本重启商业捕鲸，最终可能得不偿失。高洪认为，国际社会不会轻易接受这一行为，若想获得一定程度上的容许，日本至少应在新的捕鲸活动中，明确展示自己在海域范围、鲸鱼种类及大小等方面的“边界”。

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