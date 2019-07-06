将毕生奉献给科普教育事业

图为肯尼斯·尤金·贝林（中）和孩子们在一起。

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6月25日，一位与西安结下不解之缘的美国耄耋老人，在他位于美国加州旧金山湾区的家中安详辞世，享年91岁。听闻噩耗，陕西自然博物馆当即决定于7月8日-12日向社会免费开放，以此凭吊这位刚刚离世的国际著名慈善家、中国人民的老朋友、“西安市荣誉市民”肯尼斯·尤金·贝林先生。

肯尼斯·尤金·贝林先生是“环球自然日”活动的创始人，先后创立了世界轮椅基金会和环球健康与教育基金会，将毕生奉献给了慈善事业和青少年科普教育事业。这位“西安市荣誉市民”将自己所征集和收藏的、来自非洲、美洲、北极洲的近万件世界珍稀动物标本捐给中国近30家博物馆，仅陕西就获捐近千件。陕西自然博物馆的“镇西世界动物展厅”正在建设当中，未来将成为陕西青少年生动的自然课堂。

2012年，贝林先生创立的环球健康与教育基金会联合中国多家博物馆，发起“环球自然日”活动。这一课外科普活动旨在激发中小学生对自然科学的兴趣，已有包括陕西在内的14个省、直辖市的数十万参与者加入，成为青少年展现领导力和创造力的重要舞台。今年3月2日，2019年度环球自然日陕西赛区在西安交通大学附属中学航天学校举行了启动仪式。

辞世前几天，贝林先生刚刚结束了在非洲征集动物标本的旅程。按照原定计划，他将于今年7月现身中国上海的环球自然日赛场，与孩子们度过一段欢乐的时光。

为了铭记贝林先生的博善德心，实现这位慈善家的愿望，陕西自然博物馆特将每年6月25日定为陕西自然博物馆公益纪念日，免费开放，以此寄托对这位国际慈善家的深切哀思。

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