美俄全球“斗法”愈演愈烈(环球热点)

参加北约“波罗的海行动”联演的美海军陆战队士兵。

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近日，在俄罗斯周边地区，美国与盟友的多场联合军事演习接力登场，搅动浑水，拳头抵近俄罗斯鼻尖。对此，俄罗斯毫不示弱，通过全程监控、练兵备战等亮出“肌肉”，双方频频较劲，对抗气息浓郁。

一段时间来，“硬碰硬”成为美俄关系的常态，双方斗嘴又“斗法”，关系持续紧张。专家分析认为，当前美俄全球博弈持续加强，双方需管控分歧，避免冲突升级。

军事对抗火药味渐浓

据俄罗斯卫星通讯社报道，7月1日至12日，美国和乌克兰的“海风-2019”联合军事演习在乌克兰尼古拉耶夫州、赫尔松州和敖德萨州及黑海西北部多地展开。据悉，美国海军动用“卡尼”号宙斯盾驱逐舰，并派出海军陆战队参与此次军演。

对此，俄罗斯反应强烈。俄外交部曾发表声明称，在黑海进行联合军演是“危险的主意”。综合俄国家防御指挥中心消息，俄罗斯黑海舰队正在监控参与军演的北约军舰，随时准备应对可能发生的意外情况。俄海航战机及“棱堡”岸基反舰导弹系统均已进入战备状态。另外，在美乌联合军演开始之后，俄军岸防导弹部队在克里米亚进行多项训练。俄黑海舰队还与俄南部军区空军部队举行了跨军种演习。

波罗的海同样暗流涌动。据美国《星条旗报》网站报道，北约“波罗的海行动-2019”年度海军演习从6月9日持续至21日。来自18个国家的8500余名官兵、50艘战舰和40架战机参与，美国海军第2舰队担任演习指挥任务。

俄媒指出，尽管北约表示在波罗的海的演习不针对任何国家，但这显然与其在俄罗斯“家门口”大张旗鼓的军事行动不相符。俄海军波罗的海舰队称，出于“识别威胁和保证该地区民用舰艇安全航行的需要”，俄军对军演进行了全程监视。

此外，据英国《简氏防务周刊》网站报道，以色列、英国和美国近日在地中海东部进行名为“三重闪电”的F-35战机联合训练。有分析认为，此次演习的目的是检验三国F-35战机的作战指挥协同能力，以应对来自俄罗斯第五代战机的挑战，同时对伊朗进行武力威慑。

美国动作频频，俄罗斯针锋相对。双方互秀“肌肉”，海陆空全方位较劲，火药味浓重。

双方博弈向全球拓展

“美俄博弈已经突破中东欧地区，向中东、拉美甚至北极地区拓展。”中国社会科学院美国研究所研究员袁征分析说，政治外交关系冷淡，分歧不断加深，对抗性上升，这是当前美俄关系的突出特点。

近日的一连串事件，将美俄在诸多地缘政治议题上的矛盾暴露无遗。

针对伊朗持有的低浓度浓缩铀突破300公斤存量上限这一事件，俄罗斯副外长里亚布科夫表示，这是美国单方面撕毁伊核协议、恢复甚至加大对伊朗制裁的恶果。

据美国海军学会新闻网的消息，当地时间6月24日，俄罗斯海军舰艇编队访问古巴。美国北方司令部发表声明称，美军全程掌握了俄海军的部署动态，并且正采取“积极措施”对其进行持续跟踪。

美国“防务新闻”网站称，根据美国会参议院军事委员会近期提交的2020年国防授权法预案，美国正设法在北极地区开辟一处新的战略港口，主要用于对抗俄罗斯在该地区的活动。

这只是美俄关系恶化的冰山一角。近年来，从东欧的乌克兰到中东的叙利亚、伊朗，再到南美的古巴、委内瑞拉，从美国对俄实施多轮制裁到双方相继暂停执行《中导条约》，美俄“互掐”不断升级，关系跌跌撞撞。

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员姜毅指出：“综合来看，美俄全球博弈正在加强。具体来说，美俄对立还包括意识形态和国家发展模式上的不同、对地区问题话语权和主导权的争夺等。”

袁征分析说：“冷战结束后，美国一直忌惮俄罗斯会威胁其全球霸权，试图通过北约东扩侵蚀俄罗斯的战略缓冲区。美国联合其盟友大搞军事演习，意在从南北不同方向加强在俄周边地区的军事存在，对俄罗斯进行遏制。”

尽力避免直接冲突

6月28日，美俄总统在二十国集团领导人大阪峰会期间闭门会晤，时长大约1个半小时。舆论普遍关注，此次会晤能否给美俄冲突“降温去火”？

据俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫的表态，美俄总统讨论的事务包括两国经济和贸易关系、裁军和刻赤海峡事件。美国总统特朗普表示，他愿意“为（美俄）对话重新注入动力”。

据今日俄罗斯通讯社报道，俄罗斯副外长里亚布科夫近日表示，俄美领导人在大阪会晤时就战略稳定问题达成重要共识。此次会晤让人有理由乐观看待两国关系未来。俄方有意在具体方向上推进俄美两国关系发展。

“更多是一种外交辞令。”袁征对此分析说，“美国对俄实施经济制裁，美国国内对俄敌视情绪一贯强烈，短期内看不到双方关系缓和的迹象。”

姜毅也认为，双方在意识形态、地缘政治和军事领域的对抗将继续延续下去，“美俄关系最好的情况是不继续恶化，彻底转圜基本不可能”。他进一步指出，目前来看，双方关系中仍有积极的一面，即美俄都在尽力避免“擦枪走火”，引发正面、直接冲突。

据以色列媒体此前报道，6月24日至26日，以色列、美国和俄罗斯三国负责国家安全的官员在耶路撒冷就叙利亚问题举行三方会议，主要讨论伊朗在叙利亚的军事存在问题。

袁征指出，美俄在一些关键议题上的对抗，往往是一种博弈的手段，而非目的，因此走向失控的可能性不大。但是，双方需要建立更完备的危机管控机制，保持对话通畅，防止意外事件突发造成的冲击使局面失控，这是美俄两国，也是世界不愿意看到的。

姜毅认为，在一些地区热点问题上，大国“你来我往”的激烈争夺会使局势更加动荡，使得地区既有矛盾的解决和国际治理的实现愈加困难。美俄双方需要有效管控分歧，才能实现地区及全球安全局势的稳定。

(责编：袁勃)