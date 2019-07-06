切勿轻信“打折缴费”（领事服务）

近日，美国美东地区某高校发生一起中国留学生因“代缴学费”而惹上麻烦的案件。留学生张某看到“打折代缴学费”广告后怦然心动，以较低折扣将应缴学费金额支付给对方，再用对方提供的信用卡刷卡缴纳学费。谁知对方提供的多张信用卡均为盗窃他人的银行卡，学校发现账户异常后报警并将张某逮捕。当事人即将面临信用卡欺诈等多项指控，未来的留学之路蒙上阴影。
近年来，网络上出现很多提供优惠“换汇”“代购”“代缴费”的广告，一些人缺乏必要法律常识和防范意识，为图“方便”“便宜”而参与其中，往往导致财物两空，有人还因所涉资金来源非法、盗刷信用卡等问题卷入洗钱、信用卡欺诈犯罪，造成悔不当初的后果。
暑假到了，又临近高校收缴学费的时间，不少提供“代缴费”的人开始在社交“朋友圈”里活跃起来，蠢蠢欲动。中国驻纽约总领馆再次提醒中国公民切实提高防范诈骗意识，不轻信、不参与“打折缴费”“优惠换汇”“低价代购”，保护好个人信用卡和银行账户信息，确保财产安全。
记住，天上不会掉馅饼，因小失大太不值！
（据外交部领事直通车）
周刚：如果有下一辈子 我还愿意干外交 从1962年进入外交部到2001年卸任中国驻印度大使，在40年的外交生涯中，周刚曾出任中国驻马来西亚、巴基斯坦、印度尼西亚、印度大使，将自己的青春和心血全部奉献给了新中国的外交事业。在新中国成立70年之际，周刚向人民网讲述了他酸甜苦辣的外交人生。【详细】
外交部：希望美方能同中方相向而行 过去这一周，G20大阪峰会是国际舆论关注的焦点。针对峰会上对中美元首会晤有何期待？外交部发言人作出回应。此外，就朝美关系、美联邦快递公司“误退”华为手机、海湾紧张局势等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】