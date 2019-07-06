切勿轻信“打折缴费”（领事服务）

近日，美国美东地区某高校发生一起中国留学生因“代缴学费”而惹上麻烦的案件。留学生张某看到“打折代缴学费”广告后怦然心动，以较低折扣将应缴学费金额支付给对方，再用对方提供的信用卡刷卡缴纳学费。谁知对方提供的多张信用卡均为盗窃他人的银行卡，学校发现账户异常后报警并将张某逮捕。当事人即将面临信用卡欺诈等多项指控，未来的留学之路蒙上阴影。

近年来，网络上出现很多提供优惠“换汇”“代购”“代缴费”的广告，一些人缺乏必要法律常识和防范意识，为图“方便”“便宜”而参与其中，往往导致财物两空，有人还因所涉资金来源非法、盗刷信用卡等问题卷入洗钱、信用卡欺诈犯罪，造成悔不当初的后果。

暑假到了，又临近高校收缴学费的时间，不少提供“代缴费”的人开始在社交“朋友圈”里活跃起来，蠢蠢欲动。中国驻纽约总领馆再次提醒中国公民切实提高防范诈骗意识，不轻信、不参与“打折缴费”“优惠换汇”“低价代购”，保护好个人信用卡和银行账户信息，确保财产安全。

记住，天上不会掉馅饼，因小失大太不值！

（据外交部领事直通车）

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