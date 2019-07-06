埃及沙海变身“太阳能村”（海外纪闻）

一名当地工人驾驶工程车从本班光伏产业园太阳能板前驶过。

周 輖摄

在埃及南方的阿斯旺省，全年日照可达3000多个小时。如今，灿烂阳光正为埃及能源发展提供新动能——该国首个“太阳能村”、占地37平方公里的本班光伏产业园正从阿斯旺沙漠上拔地而起，中国企业和中国技术为产业园建设提供重要助力。

从阿斯旺省首府阿斯旺市驱车向北，不久就进入沙漠地带。广袤的沙海一望无际，一座座高耸的输电塔牵引着电线，沿着公路向远处延伸。近一个小时车程后，只见在阳光照耀下，整齐密集的太阳能板在沙漠中发出耀眼光芒，这里便是本班光伏产业园。

“去年8月，项目正式开工。刚来的时候，这里除了沙子什么都没有。”浙江正泰新能源开发有限公司（简称浙江正泰）本班光伏项目现场施工经理张垒对记者表示，该项目建设今年5月底接近尾声，6月全面投产，曾经的沙漠变成了重要的清洁能源基地。“除了太阳能资源丰富，沙漠腹地广阔可供大规模建设、基础设施完善便于电力输送也是埃及选择在阿斯旺大力发展太阳能发电的原因。”浙江正泰本班光伏项目总工程师诸葛云告诉记者。

5月初，埃及投资部宣布，本班光伏产业园将在年内满负荷运行，总装机容量今年预计可达近2000兆瓦，有望成为世界最大光伏产业园之一，将帮助埃及实现2020年可再生能源发电量占总发电量20%的目标。浙江正泰和特变电工新疆新能源股份有限公司两家中国企业分别参与承建其中165.5兆瓦和186兆瓦两个项目。

“剩余项目由其他外国企业承建，他们纷纷选择采用中国技术。据了解，园区50%以上的设备和组件来自中国。”诸葛云说。来自印度的项目经理那亚尔对记者表示，近年来，中国光伏发电行业发展迅速，在设备研发和组装方面拥有丰富经验，在全球都具有较强竞争力。“与中国团队一同工作，让我获益匪浅。”

谈及与中国企业的合作，来自西班牙的项目总监马里奥·佩雷斯对记者说：“中国同事对于工作始终秉持认真态度，对于项目的质量要求也非常高，这让我印象深刻。此外，该项目建成后，在为埃及提供强大能源支持的同时，也有助于减少废气排放，保护生态环境。”

“项目建设为当地提供大量就业岗位。高峰时期，现场有3000多名埃及本地员工。”诸葛云说，不少参与项目建设的埃及员工就来自附近村落，他们都非常愿意在中国企业工作。

“这里不仅有比别的地方更高的工资，还能够学习行业内先进的技术，为以后的职业发展积累经验。”浙江正泰本班光伏项目埃及工程师穆罕默德告诉记者，项目完工后，中方技术人员还将为电站工作人员提供手把手指导，确保项目平稳顺利运行。

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