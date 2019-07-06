尼日尔习俗（礼仪漫谈）

尼日尔妇女在田间。

百度经验

交 往

在对外交往中，尼日尔人称呼客人为先生、夫人、女士、小姐，或在名字后面加职务、学衔等。豪萨人有其独特的称呼：父母对长子不直接叫名字，只能叫代称，如“喂”“那谁谁”等。多数尼日尔人信奉伊斯兰教，每天祈祷。城市里的穆斯林女子比较开放，可以进入社交场合。

尼日尔首都尼亚美几乎没有高楼大厦，常见头顶重物的当地妇女，在街上叫卖小商品。一些男人坐在街边的椅子上，用木炭烧上一壶浓茶，烧开后放糖，然后大家一起喝茶聊天。虽然大多数尼日尔人并不富裕，但他们安然闲适，生活快乐，每天干活6小时，工余时间喜欢跳舞、唱歌。

饮 食

尼日尔人的主食是小米、 高粱、玉米、木薯、土豆等。普通民众经常吃的是煮土豆、木薯和汤，如能配上牛羊肉，那就很不错了。尼日尔的大米产量有限，价格高，只有少数人吃得起。

牧区的人们多食牛羊肉及奶制品。尼日尔河流域的人们多食鱼类。

香蕉和烤羊肉是尼日尔人日常待客的最佳食品，而对外宴请时，餐桌上常见的是法式牛扒、鸡扒、蔬菜、面包等。主要饮料是可可和咖啡。

豪萨人吃饭时席地而坐，用手抓饭。若有宾客在场，主人会先捏一个饭团给客人，客人食用后，要照样捏一个饭团回敬，这是知礼的表现。

服 饰

尼日尔男性穆斯林一般着阿拉伯式长袍、肥大的灯笼裤。女性穆斯林出门有戴面纱的习惯。游牧部族的男性多是上身赤裸，下穿短裤，一般用兽皮缝制。妇女大多穿短上衣，下边用一块缠腰布从腰缠至脚踝。她们习惯在鼻翼右侧穿插装饰品，头上喜欢编辫子，且辫子越多越美。有的妇女还热衷于文身。

若孩子头上只扎一条小辫，表示其父已故；若扎两条小辫，表明其母已不在人世。

图阿雷格人以骁勇著称，男子外出经常佩带手工锻造的短刀。图阿雷格人还有一个特色，就是男人也戴面纱，甚至睡觉都不摘下，吃饭、喝茶时，只是撩开一角而已。

选 美

尼日尔的博罗罗人有男性选美的习俗，一般是在10月至次年5月期间，在北部印加勒地区举行。选手比拼身材修长、牙齿雪白、眼神威武、发辫浓密、光亮。没错，男子的发辫是参赛选手必备条件。虽然博罗罗人男女都留发辫，而男子的发辫比女子的更长。

选美集会时，年轻小伙子们个个盛装出场，先参加 “萨罗”成年仪式。仪式的一项重要内容是经受磨炼考验，即在全族女孩子面前，接受长老的鞭笞和棒打。多数小伙子能够做到一声不吭地通过考验。之后进入选美的关键阶段，即晚上的舞蹈狂欢。小伙子们往往以其美妙舞姿，获得年轻姑娘们欢呼和赞美。由于姑娘众多，审美角度不同，可能同时有几个小伙子被选为帅哥。优胜的美男子可在众多女“粉丝”中挑选一人带走与其生活。不过，这并不是正式的婚姻，一年后不管有无孩子，原则上都可分手，再参加下一年的选美。

婚 俗

尼日尔普通牧民举行集体婚礼，多选在凉爽的雨季。青年男女聚会，通过一起跳舞找到心上人。待双方父母同意、报告酋长后，准备彩礼。彩礼一般是牛羊或现金，不太贵重。

酋长主持集体婚礼，内容有：新婚夫妇以及在场的人双膝跪地，面朝麦加，祈求安拉保佑新婚夫妇幸福美满。新婚夫妇还要拜谢酋长、双方父母、亲属、朋友。亲友向新婚夫妇赠送礼品或钱币。娶媳妇的家庭联合举办婚宴。宴会后，新郎新娘们同众人一道翩翩起舞，尽情歌唱，持续到次日清晨。

尼日尔桑海族人有“倒插门”习俗，即由岳父负责建造新房。待房子盖好，新郎带着母亲过来，与新娘成亲。婚后家务活全由婆婆做，并悉心教导儿媳跟着学。一年后，婆婆回自己家，把锅碗瓢勺一应家务事，郑重其事地交给儿媳，新婚夫妇便可开始独立生活了。

禁 忌

在尼日尔，忌讳摸小孩头，不得把布娃娃送给客人的小孩。颇尔人睡觉时忌讳脸部朝东方向。图雷阿格男人不直接吃别人递来的食物。

（作者为外交部礼宾司原参赞）

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