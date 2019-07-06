海外学子创业周在大连举办

本报大连7月5日电 （记者王金海）第二十届中国海外学子创业周5日在大连开幕，来自美、日、英、法、德、澳、加等28个国家的656名学子参加，同比增长32%，其中硕博以上学历人员占比达91%。在海外学子报名参加路演的360个项目中，新一代信息技术、智能科技、生命科学、洁净能源共占比超过80%。经过筛选，最终有228个项目参加现场路演。

中国海创周作为全国引进海外高层次人才的品牌，20年来共吸引7000余名海外学子回国创业，创办企业4900余家，带动就业10万余人。本届中国海创周以“报效祖国、追求梦想”为主题，聚焦人才、项目、资本对接，设置项目路演、项目签约、高端论坛、人才招聘等66场系列活动，从多角度体现立足辽宁服务东北老工业基地振兴并辐射全国的办会宗旨。

第二十届中国海创周的活动内容，紧紧锁定面向未来的创新产业，围绕工业仿真、人工智能、金融科技、生命科学、互联网教育和工业物联网等领域举办论坛，为我国新兴产业发展汇聚优质资源。同时还重点围绕人工智能、可穿戴设备、机器人、洁净能源等前沿技术领域，开展科技产品发布和体验活动。

《 人民日报 》（ 2019年07月06日 06 版）

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