欢迎来到“有福之地”

7月5日，以“新时代的中国：生态福建丝路扬帆”为主题的外交部第十九场省区市全球推介活动在外交部蓝厅举行，来自140多个国家的驻华使节、国际组织驻华代表及工商界代表、中外专家学者、媒体记者等500余人出席此次推介活动。清新福建正张开双臂，迎接四海宾朋的到来。

“欢迎大家到‘有福之地’福建走一走，去登武夷山，品大红袍，体验人在画中游的美好意境！”国务委员兼外交部长王毅在外交部蓝厅现场发出了热情的邀请。

外交部蓝厅入口处，展现世界文化遗产鼓浪屿旖旎风光的巨幅画卷引人注目。建窑建盏、德化白瓷、寿山石雕、福州软木画、厦门漆线雕……现场展示的国家级非物质文化遗产太多了，嘉宾们目不暇接。

墨西哥《先驱报》记者莉泽斯·戈麦斯手持放大镜，仔细端详以精微透雕闻名的莆田木雕，不想漏掉一个细节。“真是惟妙惟肖！我迫不及待地想去福建现场感受匠人们的精湛技艺。”戈麦斯说。

早在17世纪，“茶叶之乡”武夷山市的茶叶途经江西、湖南等多个省份，穿越沙漠戈壁，到达中俄边境通商口岸恰克图，传入中亚和欧洲其他国家，这条“茶叶之路”延长至1.3万多公里，被称为“万里茶道”。

福鼎白茶、正山小种、安溪铁观音、福州茉莉花……氤氲茶雾中，人们品味茶香，对被誉为“山海画廊，人间福地”的福建又添一分向往。秘鲁安第斯通讯社记者维克多·威利斯第一次喝到武夷岩茶，他告诉本报记者，他对中国丰富的茶文化有了更深了解，“一定要把大红袍带到秘鲁去，让朋友们尝一尝！”

福建老百姓发展定制茶园、菌菇产业，引进了新能源产业项目，走出了一条致富新路。当天，到场的每位外国驻华使节都拿到了《摆脱贫困》一书，希望从中发现中国减贫成就的秘诀。

改革开放40多年来，福建的生产总值年均增长12.2%，现在人均生产总值在全国排名第六。福建省委书记于伟国致辞说：“福建持之以恒实施习近平主席擘画的‘生态省’建设战略，积极开展生态文明制度创新，节能减排成效显著，实现了生态‘高颜值’与发展‘高素质’的有机统一。”

印尼驻华大使周浩黎到任一年时间里，已经去过福建10次了。“几个世纪前，很多福建人因为生活贫穷‘下南洋’来到印尼，印尼文化受到福建文化很多影响。如今，福建经济繁荣发达，人们的日子富裕红火。”周浩黎对本报记者说，“印尼与福建在共建‘一带一路’领域的合作将大有可为。”

目前，福建省正在全力打造“全福游、有全福”旅游品牌。去年到福建观光的游客超过4.5亿人次，同比增长20.3%，其中入境游客901万人次，增长16.2%。“福建省有着武夷山的仙境，厦门鼓浪屿的浪漫情调。武夷山的美丽风景和茶文化的丰富多彩，都让人印象深刻。”日本驻华大使横井裕说。

2018年，福建省的数字经济规模占全省GDP比重1/3，增速位居全国第二。菲律宾驻华大使罗马纳对本报记者表示，除了高铁等硬件基础设施建设经验之外，菲律宾还希望借鉴中国建设软性基础设施、发展数字经济方面的成功经验。

《 人民日报 》（ 2019年07月06日 06 版）

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