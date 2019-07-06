多哥总统福雷会见辜胜阻

新华社洛美7月5日电 （记者肖玖阳）7月5日，多哥总统福雷在洛美会见由全国政协副主席辜胜阻率领的全国政协代表团。
辜胜阻向福雷转达了习近平主席的亲切问候和良好祝愿。他说，多哥是中国在西非的传统友好国家和重要合作伙伴。近年来，在习近平主席和福雷总统共同推动下，两国政治互信不断加深，务实合作卓有成效。中方将一如既往支持多哥走符合本国国情的发展道路，愿同多方共同努力，积极落实两国元首重要共识和中非合作论坛北京峰会成果，推进“一带一路”合作，造福两国人民。
福雷表示，祝贺新中国成立70周年和人民政协成立70周年。多哥珍视同中国的友谊，愿同中方一道推动多中关系和非中友谊持续深化。
辜胜阻还与多哥国民议会议长采冈、总理克拉苏举行了会谈会见。
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