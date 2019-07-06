王毅会见孟加拉国外长、巴基斯坦驻华大使

新华社北京7月5日电 （记者伍岳）国务委员兼外交部长王毅5日在北京分别会见孟加拉国外长穆明和即将离任的巴基斯坦驻华大使哈立德。
在会见穆明时，王毅表示，孟加拉国总理哈西娜访华十分成功，成果丰硕。通过此访，两国领导人增进了友谊，达成重要共识，为双边关系进一步发展规划了方向。
针对若开邦问题，王毅强调，中方鼓励孟缅两国加强沟通对接，妥善处理分歧，顺利实现首批避乱民众早日遣返。这符合孟缅两国和本地区的共同利益。中方愿继续为此提供必要协助。
穆明表示，孟方感谢中方长期以来的宝贵支持，愿同中方进一步加强战略伙伴关系。
在会见哈立德时，王毅表示，中巴全天候战略合作伙伴关系历经国际风云考验，有着坚实政治基础和民意基础，牢不可破。两国人民的心始终连在一起。作为铁杆朋友，我们要共同巩固好、发展好两国关系，并进一步造福两国人民。
哈立德表示，对巴中友谊的美好未来充满信心，并将继续为促进巴中友好尽绵薄之力。
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