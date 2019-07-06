“汉语桥”比利时赛区决赛期间，选手们展示他们的书法作品。

本报记者 任 彦摄

第十二届“汉语桥”世界中学生中文比赛比利时赛区决赛日前在比利时西弗兰德大学落下帷幕。来自比利时7所中学的12名选手参加了决赛，经过激烈角逐，法语布鲁塞尔自由大学孔子学院推荐的学生阿尔诺·德穆塞勒获得冠军。

本次比赛由中国驻比利时大使馆主办，西弗兰德大学孔子学院承办，分为笔试、演讲和才艺展示三个环节。比赛既考查选手对中国国情、中国文化和汉语知识的基本了解，又搭台让选手们交流自己接触中国文化的经历。选手们还展示了书法、歌唱、现代舞、诗朗诵、武术等多种才艺。

来自布鲁塞尔欧华汉语语言学校的学生玛利亚·迈兹奇达幼时随父母在北京生活了4年，她演讲的题目是《我想再回到中国》——“中国风景宜人，人们心地善良。现在中国变得更好了，我一直在努力学汉语，梦想着早一点回到中国去。”

来自布鲁塞尔欧盟第二学校的学生阿克塞尔·弗杰勒曼说，他去年到中国进行短期游学之后，学习汉语的劲头更足了，“学汉语让我们拥有更美好未来”。

才艺展示环节，选手们或用毛笔在宣纸上写出汉字“家”，或身穿汉服随着悠扬的乐曲翩翩起舞，或深情朗诵《再别康桥》、演唱《康定情歌》……丰富多彩的节目浸润着选手们对中国文化的热爱，赢得现场观众热烈的掌声和喝彩声。

德穆塞勒夺冠后兴奋地对本报记者说：“我特别感谢我的父母，他们在我很小的时候就鼓励我学习汉语，我的人生因为学习汉语而多姿多彩。通过这扇窗户可以看到一个全新的世界。” 德穆塞勒前不久通过了上海交通大学的面试，今年9月就要到中国读本科——“我的梦想实现了。学汉语让我看到光明未来，相信其他学习汉语的人同样也会有光明未来。”

林堡省赫斯登—佐尔德尔市圣弗朗西斯中学是比利时最早开设汉语课的中学之一，至今已有15年。该校汉语教师安妮达·特莱斯在接受本报记者采访时表示，汉语热在比利时持续升温，“很多学生从初中一年级便选择学习汉语，他们深知中国发展迅速，充满了机遇，希望学好汉语以后去中国发展”。

中国驻比利时大使馆教育参赞郑保国对记者表示，随着中国经济的快速发展和中比友好合作关系的不断推进，越来越多的比利时人开始学习汉语，中比两国人民对彼此的了解将会更加深入而全面，两国关系也将更加密切。

（本报布鲁塞尔7月5日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月06日 03 版）

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