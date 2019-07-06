中美两国元首大阪会晤达成重要共识，同意在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商，向国际社会发出积极和正面信号。然而，美国还是有一些人发出不和谐声音，意图继续对中国施压。近日接受本报记者采访的国际人士对此纷纷提出批评，认为合作和发展是世界的主流，逆潮流而动不得人心。

“合作的大门永远不能关上”

“任何经济或军事的战争都不会给发起国带来发展，美国挑起对中国的贸易争端给两国的经济、企业和普通民众都带来了消极影响。”波兰众议员、波兰人民党最高执委会书记彼得·兹戈热尔斯基日前接受本报记者采访时表示，期望中美两国能在“和平氛围”中进行交流沟通，尽快结束贸易战，共同推动世界经济健康发展。

“当今时代对全球政治和贸易的定义已经与过去不同，合作和发展是世界的主流，我们要用文明世界通行的准则来进行沟通与交流，在‘和平氛围’中寻求合作与发展。”兹戈热尔斯基说。

在谈到美国一些人以“威胁国家安全”为由意图封杀中国企业时，兹戈热尔斯基指出：“这种霸凌式的行为违反了自由贸易的原则，并不会产生好的结果，无论对中国企业还是美国企业来说都是一样的，最终受害的都是普通民众。民众本应该是中美两国良好政治和经济关系的受益者，现在却要承受贸易争端的苦果。”

兹戈热尔斯基说：“中国的快速发展已经使世界经济和政治格局发生了重大变化，无论对波兰还是对世界其他国家来说，与中国的合作都非常关键。当今世界任何重大问题，没有中国的参与都是无法真正解决的，合作的大门永远不能关上。”

“今年是波兰和中国建交70周年，多年来无论哪个政党执政，波兰人民党都坚持加强与中国的合作，我们一贯坚定支持‘一带一路’倡议，鼓励两国企业和人民互相交流与了解。”兹戈热尔斯基说，“中国产品近年来凭着高品质赢得了波兰消费者的信任，中国企业在波兰的投资也为我们带来了大量有吸引力的工作岗位，我们感谢中国企业在波兰社会经济中发挥的作用。”

“国家之间本来就存在竞争与合作，竞争并不代表没有合作的基础。贸易争端应尽快结束，友好合作才是正轨。大国应担负起维护世界稳定与发展的责任。”兹戈热尔斯基说。

“我们同正义的一方站在一起”

“中美贸易摩擦之所以发生，主要是因为美方违反了之前所作的种种承诺。”马来西亚人民公正党副主席郑立慷日前接受本报记者采访时说，“美方的行为是不合适的。我们同正义的一方站在一起。”

郑立慷向本报记者介绍了马来西亚总理马哈蒂尔不久前访问中国的情况。他说：“马哈蒂尔总理自去年5月就任总理以来两次到访中国，这说明马来西亚非常重视与中国的关系。”当前单边主义和保护主义持续蔓延，国际秩序和多边贸易体制遭受严重冲击。马哈蒂尔不久前在第二十五届“亚洲的未来”国际论坛上呼吁各国摒弃意识形态差异，建立友好关系、寻求合作，主张东西方文化相互借鉴。马哈蒂尔还强调，华为的研发能力很强，马来西亚将尽可能多地使用华为技术。

“中国的成功之路是靠自己一步一个脚印走出来的。我对中国经济的前景非常有信心。”郑立慷说，“我非常看好共建‘一带一路’，相信它能真正带来双赢。”他强调，中国已连续10年成为马来西亚最大贸易伙伴，马来西亚之所以支持“一带一路”倡议，不仅是因为两国间存在紧密的贸易关系，还因为马来西亚在共建“一带一路”中找到了发展的机遇。

（本报华沙、曼谷电）

《 人民日报 》（ 2019年07月06日 03 版）

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