古吉拉特邦位于印度西部，在过去短短15个月里，中国民企青山实业联合中冶集团下属企业，让一座现代化的60万吨不锈钢冷轧工厂从这里拔地而起。该钢厂一期投产后年营收将达10亿美元，三期全部建成后，年营收将达100亿美元，为当地创造可观的就业和税收。

填补不锈钢市场缺口

钢厂项目所在地蒙德拉镇常年干燥少雨。从飞机上俯瞰该地区，是一眼望不到尽头的黄沙地。在耐旱灌木和低矮的房屋映衬中，青山实业印度公司一期60万吨不锈钢冷轧工厂分外引人注目。

记者在厂区看到，占地约200公顷，面积约4万平方米的主体厂房和办公楼已经竣工，厂区道路还在建设中。厂房内，全长792米的一条冷轧生产线贯穿其中，高大的厂房内，工人们正在进行涂装和其他收尾工作，生产线正在联动调试。

青山实业印度公司项目主管姜坚对本报记者说，该项目分三期，全部建成需要5—6年时间。一期是建设60万吨不锈钢冷轧工厂，投资额1.5亿美元；二期是建设300万吨不锈钢热轧和冶炼厂；三期是建设140万吨不锈钢冷轧工厂。三期总投资额约为17亿美元，全部建成投产后每年能为印度上缴税收约1500万美元。

优质不锈钢在印度市场属于稀缺产品。现在，印度不锈钢年产量约200万吨，远远满足不了印度国内的消费需求。随着印度经济的增长，铁路、航空航天、汽车等越来越多行业对不锈钢的需求愈加旺盛，这座不锈钢冷轧工厂的投产将极大填补印度不锈钢市场缺口。

这里生产的不锈钢的最主要生产原料是镍和铬。印度有铬矿，但没有镍矿，所有镍都需要进口。青山实业在中国和印尼拥有自己的镍矿，在印度建设不锈钢冷轧工厂项目的同时也带去了镍矿资源，从而解决了当地的矿产短缺难题，提升印度不锈钢产业全球竞争力。

为当地创造大量就业

青山实业项目部项目经理丁开明对本报记者表示，目前该钢铁厂已进入最后的联动调试阶段，即将正式投入生产。

据丁开明介绍，由于地处偏远，物资缺乏，所有材料都需要提前3个月备齐，但这些困难都没有影响工程的进度。

此外，工程施工期间实现了零伤亡，创造了当地施工的安全纪录。安全工程师、当地人辛格主要负责工地质量和安全工作，他表示，中国公司施工非常正规，安全意识强，体现出了高超的管理水平。

27岁的土建工程师维沙尔迷上了“中国速度”：“这样的项目在印度通常至少需要两三年才能完成，而中国公司仅用了15个月。中国企业施工效率高，工作守时，团队合作意识强。最重要的是，参与这样的大项目能强化我的专业技能，开阔眼界，增长见识。”

除了帮助当地人提升技能，钢厂还为当地创造大量就业。姜坚表示，项目一期共雇用当地工人2000余人。预计未来三期项目总共能给当地提供8000余个直接就业机会，创造4万至5万个间接就业机会。

带动形成新型工业城镇

钢厂附近的拉恰奇亚村有村民1200余人，降雨稀少，土地贫瘠，中企承建钢厂项目有力带动了当地经济社会发展。本报记者在村里看到，除了崭新的医院，越来越多村民开始盖起新房。村长哈桑告诉本报记者，钢厂是该村乃至该县目前最大的工业项目，为村里创造了50多个直接就业岗位，间接就业上百人。哈桑说：“我们的生活发生了可喜改变。没建钢厂之前，村里几乎每年都有农民因歉收生活陷入困顿。钢厂开建后，村里人的生活有了明显改善。”

据悉，项目一期已经让附近的港口繁忙起来，同时带动了当地物流、餐饮等行业的发展。蒙德拉镇人口规模不大，钢厂的建立让这里逐渐形成新型工业城镇，吸引着越来越多外地人来此工作。

印度古吉拉特邦首席部长鲁帕尼在项目一期开工典礼上表示，青山实业作为世界知名的不锈钢制造企业，能来到印度投资建厂，不仅是企业发展的机遇，也是古吉拉特邦的福音，不仅促进了印度不锈钢产业的发展，也改善了当地民众的生活。

印度《经济时报》日前对中企建设的古吉拉特邦不锈钢厂作了报道，认为随着中国“一带一路”倡议在世界范围内的稳步推进，越来越多中国企业走向国外，带去了大量资金和机遇，青山实业和中冶就是在印度市场上的优秀代表。它们为印度的经济建设作出了自己的贡献。

（本报新德里7月5日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月06日 03 版）

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