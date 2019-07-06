“发出支持多边主义的主流声音”

在二十国集团领导人大阪峰会上，习近平主席发表重要讲话，宣布中国进一步推出若干重大举措，加快形成对外开放新局面，努力实现高质量发展。大阪商工会议所国际部长松本敬介在接受本报记者采访时表示，这一重要讲话传递了令人鼓舞的信息。

他说：“近年来，中国在全面深化改革和进一步扩大开放方面不断迈出新的稳健步伐，这令人非常高兴。中国成功举办首届中国国际进口博览会就是一个典型例证。”

松本敬介盛赞中国坚持改革创新、挖掘增长动力的主张。他认为，任何创新都离不开开放的环境，离不开合作共赢的理念。“无论是对于国家而言，还是对于企业来说，创新都是不可或缺的发展动力”。

“二十国集团领导人大阪峰会能够成为一个历史契机，让全世界重新认识到自由贸易和开放市场的重要性，对世界经济的稳定与增长具有深远意义。”松本敬介说，他尤其看重日中双方达成的多项共识。

中日两国经济互补性强，合作潜力大、前景广阔。自上世纪80年代第一次到访中国，松本敬介先后在中国留学和工作多年，亲身感受了中国改革开放的伟大进程，也亲眼见证了日本企业积极参与中国改革开放的许多成功事例。“中国经济增长为全球整体的经济发展作出了巨大贡献，包括日本在内的世界各国与中国经济的相互依存度都在不断加深。”松本敬介认为，日本应该与中国分享日本经济发展过程中的有益经验，通过助力中国经济实现更高质量的发展，进而振兴日本自身的经济。

大阪商工会议所成立于1878年，是西日本地区最大的经济团体，目前有3万多家会员企业。松本敬介表示，自古以来，大阪地区民众就以思想活跃而开放著称于日本。今天，大阪的企业同样坚决支持自由贸易和市场开放。松本敬介对本报记者表示：“对于大阪而言，此次二十国集团领导人峰会不仅是向全世界展现日本形象的宝贵机会，更重要的是，在各方共同努力下，二十国集团领导人大阪峰会发出支持多边主义的主流声音，为全球发展注入稳定性和正能量。”

（本报大阪电）

《 人民日报 》（ 2019年07月06日 03 版）

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