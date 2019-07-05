曾获DFA亚洲最具影响力设计奖科技奖灯光展在天河潭重启

2019年十大必看新媒体灯光艺术展之一“梦中花·身外影灯光艺术展”将在7月5日在贵州天河潭旅游度假区正式开放，持续到年底。

梦中花·身外影灯光艺术展不仅获得过DFA亚洲最具影响力设计奖科技奖，更是连续两年被意大利知名网站《designboom》评为全球十大必看展览。其中花海、百变涂鸦、呼吸灯森林、选影之舞、远古传说等板块特别值得期待，是一场属于当下年轻人的“狂欢”，更是给家庭带来欢笑与乐趣的“法宝”。天河潭艺术展览多达17个主题，覆盖全年龄段的消费者，通过炫酷的灯光、梦幻的影像、象形的文字等，让观展者如同置身于光与影的世界中，体会变化与组合的奇妙。

“梦中花·身外影灯光艺术展”的引进，除了观赏顶级的灯光艺术展外，还可以游览溶洞奇观、品尝故事街内地道贵州美食、晚上观赏西南最大的水秀表演，夜宿避暑精品度假酒店，来一次完美的体验。

伴随着灯光艺术展的首秀见面会，天河潭旅游度假区还举办了2019年产品推介会。2016年，天河潭运用“加减法”进行了提升改造：加出品质，减出短板，在保持原有自然资源的生态完整性的基础上，对配套设施进行了全面的提升，将人文与历史通过建筑与美食展现给游客，全新的天河潭度假区以“一站式”旅游景区为核心思想，运用特色街区建设与完备的商业业态招商运营，形成五大特色区域：山水观光区、溶洞探秘区、贵阳故事街区、滨水休闲区、奥特莱斯区域，满足游客日益增长的旅游需求，打造具备体验感和国际化的旅游景区可持续发展的经营模式，其中奥特莱斯项目作为提升过程中的重要一环，具有重大意义。

目前，花溪区正在创建国家首批全域旅游示范区，作为花溪区核心的天河潭景区，在花溪全域旅游的创建过程中，多元化、时尚化的旅游体验项目为花溪旅游添加了独特的魅力，也让天河潭这个贵阳市民耳熟能详的“老牌景区”焕发出独特的光芒。

(责编：任付丽(实习生)、常红)