俄航空公司S7在莫斯科一机场试行面部识别系统

人民网莫斯科7月5日电（李明琪 实习生 宋小东）据俄新社报道，俄航空公司S7在莫斯科多莫杰多沃机场以测试模式启动了面部识别系统。
据报道，目前该系统设置在俄罗斯国内航班起飞区的一间商务休息室。依托训练有素的神经网络，该系统能够对乘客进行身份识别并提供个性化服务。
S7航空公司信息技术部副总经理巴维尔·沃罗宁表示，系统测试只是推广使用面部识别系统的第一步，未来乘客进入机场大楼以及登机查验将全部通过面部识别系统来实现，整个过程中不需要使用登机牌。“要做到这一点，我们需要与机场以及航空当局相关部门共同协作，但从技术层面来讲，这完全是未来可期的”。
据悉，面部识别系统同时能够让商务休息室的工作人员即时掌握旅客登机信息—哪些旅客已经准时离开休息室前往登机口，以及需要提醒哪些旅客尽快前往登机口。测试结束后，其他商务休息室将接入该系统，且个性化服务列表也在持续更新中。
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