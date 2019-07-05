新华社东京7月5日电（国际观察）安倍迎来参议院大考 能否过三分之二是关键

新华社记者郭丹 姜俏梅

日本国会第25届参议院选举5日开启提前投票程序，部分选民提前投票，正式投票将于21日举行。选举公告已于4日发布，标志着竞选活动正式拉开帷幕。

分析人士指出，尽管民众对首相安倍晋三的执政并不满意，但对在野党更不抱信心，所以执政的自民和公明两党赢得参议院过半议席难度不大。不过安倍为实现修宪图谋需在众参两院确保三分之二以上支持，因此修宪势力能否拿到三分之二以上议席成为本次选举的最大看点。

自民党优势明显

日本参议院议员任期6年，每三年改选一半，此次改选的是2013年当选的参议院议员。根据去年7月修改的《公职选举法》，参议院额定议席要从原先的242个增加到248个，本次选举先增加3个议席，共选出124名参议员，选举后参议院议席总数达到245个。

由自民党和公明党组成的执政联盟若想稳定执政只需获得过半数议席，也就是达到123席。目前，执政联盟共握有70个非改选议席，因此这次只要拿下53个议席即可达到这一目标。

根据日本广播协会（NHK）本月初公布的民调结果，在各参选政党中，自民党的支持率为34.9%，其余政党支持率均不到两位数。在野党中支持率最高的立宪民主党支持率仅有5.8%。

值得注意的是，在这项调查中，超过38%的受访者选择“没有特别支持的政党”，超过所有政党的支持率。分析人士指出，这显示选民对执政的自民党也并不十分满意，只不过选民对在野党更加不抱期待。

民生问题成焦点

日本媒体在报道此次选举时普遍重点关注消费税和养老金等民生问题，《朝日新闻》《读卖新闻》《每日新闻》等主要报纸4日均将“消费税率提高至10%”的内容定为头版头条，这显示民生问题将成为此次选战的焦点议题。

日本政府计划今年10月将消费税率从当前的8%上调至10%。安倍在3日举行的朝野7党党首辩论会上表示，提高消费税是为了充实财政收入，以应对少子化以及确保社会保障金的支出。但在野党均对提税表示反对，认为此举会打击日本经济。

分析人士指出，提高消费税率本是为增加财源以改善日本糟糕的财政状况，安倍此前已经两次以可能影响经济为由推迟提税，此次如再不提税恐被批评“安倍经济学”无效。为应对提税对经济造成的打击，安倍政府在本年度预算中加入了2万亿日元（约合185亿美元）经济对策资金，但这一规模超过了提税所能增加的财政收入，显然有违提税改善财政的初衷。这显示安倍政府在消费税问题上处于两难境地。

养老金问题之所以成为关注焦点，是因为日本金融厅6月初在一份报告中称，一个日本人退休后如再活30年，其所领取养老金对比生活费支出的资金缺口总共将达2000万日元（约合18万美元）。这一报告引发日本社会广泛忧虑。安倍政府拒绝接受这份报告，但遭到在野党批评。此事可能对自民党选情产生负面影响。

能否修宪是关键

就本次选举，安倍曾表示，选举的“胜负线”是确保执政联盟议席数过半。但舆论普遍认为，拿下修宪所需的三分之二议席，才是安倍真正的目标。

安倍一直谋求修改日本和平宪法，特别是其中核心的第九条，使日本成为所谓“正常国家”。在3日的党首辩论会上，安倍重申应将自卫队的存在写入宪法第九条，并称这是“防卫的根本”。

主要在野党中，日本共产党和社民党坚决反对修宪；另外一些在野党虽然不反对探讨修宪话题，但反对将自卫队写入宪法第九条；只有日本维新会支持修改宪法第九条。

根据日本修宪相关程序，发起修宪动议需要在国会众参两院分别获得三分之二以上议员支持。目前执政联盟在众议院握有三分之二以上多数议席，并且还有日本维新会等在野修宪势力支持，因此联合其他修宪势力拿下参议院三分之二以上议席对安倍实现其政治夙愿十分关键。

不过，即使安倍这次达成目标，要实现修宪目标也非易事。自民党的执政伙伴公明党虽不反对修宪，但态度很不积极，对安倍修宪形成制约。

此外，修宪动议发起后还需交由“全民公投”表决，取得过半支持才能成立。民调显示，多数民众认为没有必要急着修宪，因此安倍修宪要过“民意关”也不容易。

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