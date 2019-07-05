新华社东京7月5日电 综述：日韩贸易摩擦恐影响半导体全球供应链

新华社记者郭丹

日本针对韩国实施的加强半导体材料出口管控措施4日开始生效。专家认为，日方此举不仅会对韩国半导体产业造成威胁，也会打击日本国内相关产业，最终给半导体产业全球供应链带来影响。

据悉，此次日方限制向韩国出口的半导体材料主要是用于有机EL面板生产的氟聚酰亚胺、抗蚀剂和高纯度氟化氢。它们是智能手机、芯片等产业中的重要原材料。目前，韩国超过90%的氟聚酰亚胺和抗蚀剂以及40%以上的高纯度氟化氢均靠从日本进口。

日本经济学家田代秀敏表示，日本此举也会打击本国半导体产业。日本半导体产业目前正处于发展衰退期，生产半导体材料及零部件的日本企业主要依靠对韩出口来维持运营，这时候限制对韩出口，很可能会导致日本企业出现产能和投资过剩。

其次，日本对韩出口的半导体相关材料也用在韩国公司为索尼电视等日本产品所生产的零部件上，如果韩国进行反制，限制这类零部件对日出口，日本相关产业会面临巨大压力。

韩国业界人士表示，日方的出口管控措施主要会对韩国半导体和显示器生产造成负面影响。不过，虽然日方此举令韩国业界处于紧急应对状态，但由于企业通常会预留几个月的原材料库存，因此对韩国企业的短期影响有限。

韩国经济评论家崔楠洙说，虽然韩国企业的材料库存可以满足短期需求，但长期来看，日方措施将对韩国企业正常生产带来不利影响，甚至可能加重韩国出口疲软的问题。

不利影响并不止于日韩双方。韩国专家表示，韩国企业不仅是日本半导体材料的消费者，同时也是全球存储芯片和显示器面板的核心提供者，如果因为材料进口受限导致生产受阻，将对全球供应链带来深远影响。

中国对外经贸大学日籍教授西村友作对新华社记者说，韩国三星和LG公司在全球有机EL面板市场拥有近乎垄断的地位。日本此次采取出口管控措施必将威胁韩国半导体产业，最终也会对全球半导体产业的下游生产厂商造成重大影响。

中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员倪月菊接受新华社记者采访时表示，日方举措必然会导致韩国反制，除了向世贸组织起诉，韩国也可能会对输日产品采取限制措施，使得原本紧张的日韩关系雪上加霜。日韩都是全球半导体产业价值链的深度参与者，两国贸易争端将对全球价值链产生较大影响。

日本《东京新闻》报道说，此次日本政府限制对韩出口的决定可能将再次严重冲击全球半导体产业。《日本经济新闻》也发表评论称，近年来，全球通商方面的制裁与反制裁措施不断增多，严重威胁世界经济前景。在这种“打击与还击”的连锁反应中，没有真正的胜者。

韩国总统府4日表示，针对日本政府近日对出口韩国的半导体材料加强审查与管控措施，韩方将积极寻求外交应对方案，促使日本撤回有关措施。（参与记者：陆睿）

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