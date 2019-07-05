印度阿萨姆邦乙脑疫情导致48人死亡

新华社新德里7月5日电 据印度媒体5日报道，位于印度东北部的阿萨姆邦暴发流行性乙型脑炎疫情，目前已造成至少48人死亡。

《印度斯坦时报》当天引用阿萨姆邦卫生部门官员的话说，目前乙脑感染病例达到159例，该邦下辖的绝大多数县都有疫情出现，其中卡姆鲁普和焦尔哈德两个县疫情最严重。专家说，蚊子是传播病毒的“帮凶”，进入夏季后蚊子大量滋生，再加上疫苗接种率不够高、部分疫苗质量不达标等问题，都助长了当地疫情。

据介绍，阿萨姆邦政府已经采取了一系列疫情防控措施，例如建立24小时疾病控制中心，向当地医院提供诊断试剂，开展灭蚊工作等。政府部门还表示，已安排当地医院为乙脑患者预留床位，诊断和治疗费用将由国家承担。

流行性乙型脑炎是由乙脑病毒引起的一种传染病，主要通过蚊子叮咬传播，临床症状有头痛、恶心、呕吐、嗜睡等，重症患者主要表现为高热、惊厥等，严重时可导致死亡。

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