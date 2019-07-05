泰国乳胶寝具入驻7-11连锁店

人民网7月5日电（记者孙广勇）7月4日下午，泰国泰旺猫有限公司在曼谷举办乳胶寝具入驻7-11连锁店暨2019年代言人新闻发布会。

泰旺猫有限公司表示，泰国乳胶寝具产品原材料严选来自世界上橡胶最佳产地——尖竹汶府。如今经过层层把关和严格甄选，终于凭借其过硬的产品质量和良好口碑正式入驻泰国7-11大型连锁店。今后游客除了可在特定7-11便利店中买到优质乳胶枕头，也可通过泰旺猫官方网站等平台进行购买。

泰中文化经济协会常务副会长派汕表示：泰国橡胶质量世界排名第一，但由于胶农不善贸易，橡胶价格受国内恶性竞争影响一直十分低廉。如今选用泰国橡胶作为原材料制作乳胶寝具销售到中国，就是在促进泰国贸易出口。产品销量越多，为胶农创收越高，对泰国就越有利。只有继续丰富橡胶再加工方式，生产出更多高质量的橡胶产品销往国外，泰国经济才会进一步得到提升。

在发布会上主办方正式宣布：2018年度泰国票房冠军《天才枪手》女主演衣纱雅·何素婉为“皇家御兰”乳胶寝具首位代言人。衣纱雅表示，非常激动能够成为促进中泰贸易桥梁的代言人。

泰国乳胶寝具入驻泰国7-11连锁店

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