“全福游、有全福” 福建发出“福”游邀请

人民网北京7月5日电（刘叶婷） 除了登武夷山、喝大红袍，福建还有多种打开方式。7月5日，主题为“新时代的中国：生态福建 丝路扬帆”的外交部福建全球推介活动举行。国务委员兼外交部长王毅出席并致辞，福建省委书记于伟国、省长唐登杰分别讲话和推介，向国内外发出邀请。外国驻华使节代表应邀发言并与来宾互动交流。

王毅在致辞中表示，在数百年岁月里，福建一直是古代海上丝绸之路的东方起点。古代的中国从福建出发，通过广阔的海洋为世界各国带去了和平合作，培育了互学互鉴、友好交流的丝路精神。从近代至今，福建一直是中国主要的侨乡，勤劳勇敢的福建人不断下南洋、走世界，足迹遍布全球。《爱拼才会赢》这首家喻户晓的歌曲，正是福建人民拼搏精神的真实写照。

王毅表示，当前福建的发展已经迈入了新时代，福建坚决贯彻习近平总书记提出的建设生态省的战略，大力推进生态文明试验区建设，“生态福建、清新福建”，已经成为福建的金字招牌。福建继续发挥地缘优势，稳步推进21世纪海上丝绸之路核心区建设，海陆空及信息通道的互联互通不断完善，中欧班列已经通达亚欧12个国家。相信在以习近平同志为核心的党中央领导下，在福建省委省政府的带领下，传承了开放与拼搏传统的福建人民一定能够在新的时代开辟新的天地，书写新的辉煌。

王毅还特别向到场的嘉宾重点推介了习近平主席亲自撰写的《摆脱贫困》一书。他指出，早在31年前，习近平主席还在福建宁德出任地委书记的时候，就率先带领当地人民启动了脱贫的进程。习主席把他从事脱贫期间所形成的经验撰写了这本书，叫做《摆脱贫困》。我觉得这些经验，应该说不仅对中国自身，对很多在扶贫路上的国家都会有重要的借鉴意义。希望中国扶贫的一些经验能够对大家有所借鉴、有所帮助。

于伟国在致辞中重点介绍了福建省的生态文明建设和对外开放情况。他指出，生态优势是福建最具竞争力的优势。近年来，福建省持之以恒实施习近平主席早在2000年亲自擘画的“生态省”建设战略，始终坚持生态优先，大力推进绿色发展，守护好绿水青山，收获了金山银山，实现了生态高颜值与发展高素质的有机统一，迈出了高质量发展的坚实步伐。现在的福建，山清水秀、天蓝海碧、水清岸绿、鱼翔浅底的景象已是常态。

于伟国强调，福建有举足轻重的开放地位。福建是我国首批开放省份，最早和广东省一起作为首批的开放省份。在对外开放上具有先行优势。福建拥有经济特区、自由贸易试验区、平潭综合实验区、21世纪海上丝绸之路核心区等“多区叠加”的对外开放政策优势。拥有良好的开放环境，国际贸易单一窗口建设走在中国的前列，进出口货物申报时间仅需5-10分钟，企业开办时间压缩在5天以内。“一趟不用跑”和“最多跑一趟”办理事项目前已经超过86%。福建已经形成了宽领域、多层次、全方位的高水平对外开放新格局。开放，成就了福建今日的繁荣，也必将再创福建明天的辉煌。

随后，唐登杰以三个“福”对福建省进行了全面推介。

第一个“福”，即福建生态环境优越，是一个宜居宜养宜游的福地。福建是国家首个生态文明试验区，生态文明指数长期位居全国第一。福建自然风光旖旎、文化底蕴深厚、气候舒适宜人，是旅游胜地。拥有世界遗产4处、世界地质公园2处、4A级以上景区100家，风景名胜区总面积达到23.6万公顷。此外，福建还拥有中国历史文化名城名镇名村80个以及独居地方特色的闽南文化、客家文化、妈祖文化等。当前，福建省正全力打造“全福游、有全福”旅游品牌，去年到福建观光的游客超过4.5亿人次，同比增长20.3%，其中入境游客901万人次，增长16.2%。

第二个“福”，即福建营商环境优越，是一个重商亲商安商的福地。在提升营商环境方面，福建省走在全国前列。据了解，福建全省已全部取消非行政许可，省级行政审批事项全国最少。同时，福建省大力推行“互联网+政务服务”，推行“一趟不用跑”和“最多跑一趟”，实现企业和群众办事像网购一样方便。此外，福建省还率先开展工程建设项目审批制度的改革，大幅精简工程审批环节、压缩审批时间；率先建设国际贸易“单一窗口”，高度重视知识产权的司法保护工作，高度重视保护企业家的合法权益，让所有企业在福建都能安心发展。此外，在减税降费、基础设施体系建设、人才培养、医疗卫生服务体系建设、国际教育等方面，福建省都在不断完善和大力发展，努力为企业发展免除后顾之忧。

第三个“福”，即福建市场前景广阔，是一个创新创业创造的福地。据介绍，中央政府高度重视福建发展，支持福建建设经济特区、自由贸易试验区、综合实验区、21世纪海上丝绸之路核心区等，同时赋予了福建一系列先行先试的特殊政策。福建发展迎来了重大的历史机遇。当前，福建省产业发展态势良好，电子信息、机械装备、石油化工三大主导产业产值超过了2万亿人民币，纺织鞋服等传统优势产业正在加快转型升级，战略性新兴产业增势良好，现代服务业也成为了推动经济发展的新动能。搭乘“一带一路”快车，福建省主动融入，大力实施“丝路海运”等七大标志性工程，积极推进21世纪海上丝绸之路核心区建设走深走实，2018年与共建“一带一路”国家和地区贸易额达到了3946亿元。

唐登志表示，目前，我们正在按照国家的部署，认真落实《外商投资法》，进一步放宽市场准入，进一步缩减外商准入负面清单，大力鼓舞外商多种形式投资，继续打造我省法治化、国际化、便利化的一流营商环境，力争在建设开放型经济新体制上继续走在前头。他最后表示，愿意与大家共同分享福建发展的大好机遇，深化务实合作。热忱欢迎大家到福建来参观访问。全福游，有全福。

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