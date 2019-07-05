唐登杰：福建市场前景广阔 是创新创业创造的福地

福建省省长唐登杰作推介（记者贾文婷 摄）

人民网北京7月5日电 7月5日，主题为“新时代的中国：生态福建 丝路扬帆”的外交部福建全球推介活动举行。福建省省长唐登杰对福建省作推介。

讲话全文如下：

尊敬的王毅国务委员兼外交部长、齐玉书记，尊敬的各国驻华使节、驻华机构代表、企业和媒体的各位朋友，女士们、先生们、朋友们，大家下午好！

非常高兴接着伟国书记热情洋溢的致辞继续为大家推介福建，借此机会也再次欢迎各位嘉宾光临外交部福建全球推介活动，感谢王毅国务委员刚才热情洋溢的致辞和对我们的鼓励，也衷心感谢外交部等国家部委长期以来对福建发展的关心和支持。

我也算是个新福建人，到福建工作一年多，但我也非常热爱福建，因为福建是生态环境高颜值、经济发展高素质的一个有“福”之地，也是中国唯一用“福”字命名的省份。习近平总书记曾在福建工作17年半，对3900多万福建人民有着深厚的感情，他亲自为福建发展擘画宏伟蓝图。令人难忘的金砖国家领导人第九次会晤在厦门成功举行，数字中国建设峰会永久落地福建，9·8投洽会已经成为全球最具影响力的双向投资促进会。改革开放40年来，福建的生产总值从1978年的66.37亿元已经增加到去年的3.58万亿元，年均增长12.2%，福建GDP总量位于全国第十位，但是人均GDP在全国排名第六。“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新福建建设已经取得了显著成效。

福建生态环境优，是一个宜居宜养宜游的福地。我们深入贯彻习近平生态文明思想，坚持绿水青山就是金山银山，福建成为国家首个生态文明试验区，我省的生态文明指数长期位居全国第一。全省九市一区的空气质量达标天数比例97.6%，PM2.5浓度平均只有26微克/立方米。“生态福建”享誉全国。

福建自然风光旖旎、文化底蕴深厚、气候舒适宜人，是旅游胜地。全省有世界遗产4处、世界地质公园2处、4A级以上景区100家，风景名胜区总面积达到23.6万公顷。众所熟知的世界自然和文化遗产武夷山风景如画，厦门鼓浪屿有着“万国建筑博览”和“钢琴之岛”之称，福建土楼被誉为“世界建筑奇葩”，泉州刺桐港是古代海上丝绸之路的重要起点，福州三坊七巷是“中国明清建筑博物馆”，宁德白水洋被认为是“天下绝景、宇宙之谜”，三明泰宁丹霞地貌是“露天地质博物馆”。

福建有中国历史文化名城名镇名村80个，闽南文化、客家文化、妈祖文化等独具地方特色。福建是我国茶叶的主产地，我省的茶产量和产值均居全国第一，特别是福建的茶文化有着鲜明特色，大红袍、铁观音、金骏眉、老白茶等名扬中外。在福建生活的人很有口福，全省主栽果树种类品种最多，居全国第一，水产品消费人均占有量全国第二，食用菌产量占全国三分之一。目前我们正在全力打造“全福游、有全福”旅游品牌，去年到福建观光的游客超过4.5亿人次，同比增长20.3%，其中入境游客901万人次，增长16.2%。

福建营商环境优越，是一个重商亲商安商的福地。近年来，我们聚焦企业关切，深入实施营商环境提升计划，全省已全部取消非行政许可，省级行政审批事项全国最少。同时我们认真运用“数字福建”建设成果，大力推行“互联网+政务服务”，推行“一趟不用跑”和“最多跑一趟”，实现企业和群众办事像网购一样方便。我们率先开展工程建设项目审批制度的改革，大幅精简工程审批环节、压缩审批时间。率先建设国际贸易“单一窗口”，我们也高度重视知识产权的司法保护工作，高度重视保护企业家的合法权益，让所有企业在福建都能安心发展。现在我们已经实施了更大幅度的减税降费政策，地方权限内税费已全部按法定最低标准执行，福建一般工商业电价在华东地区是最低的。

福建的土地、能源、劳动力、人才等要素资源十分充沛，基础设施体系完备。我省的铁路交通已经跨入“高铁时代”，现在所有的设区市快速铁路实现环线贯通，运营里程突破3600公里，路网密度是全国平均水平的2倍，已经成为连接长三角、珠三角和我国中西部地区的大运力快捷通道。我省高速公路通车里程突破5200公里，路网密度全国第二，已经实现84个县、县县通高速。

福建地处东南沿海，陆地面积12.4万平方公里，海域面积只有13.6万平方公里，海岸线长3752公里，全省可建设万吨级泊位的深水岸线311公里、全国第一。去年福建港口年吞吐能力已经超过7亿吨，厦门、福州两个主要港口均跨入了亿吨级港行列，现在已经开辟集装箱运输航线270条，其中外贸航线121条。福建拥有福州、厦门、武夷山、晋江、连城、沙县等6个机场，航线多达392条，其中出国（境）航线达到73条，能够通达世界主要城市。

全省电力装机容量5770万千瓦，人均1.5千瓦。值得一提的是，其中的水电、核电、风电等清洁能源装机容量占比高达55.4%，目前已经形成了拥有“全省环网、沿海双廊”的超高压主网架。所以，福建的电力既保障稳定，又安全可靠。目前，我省的电信4G网络已经全覆盖，5G逐步开展规模商用，信息化发展指数位列全国第六。

我们深入实施引才“百人计划”升级版、“八闽英才”培育工程、高技能人才振兴计划，积极推进“双一流”高职院校建设，全省拥有高等院校89所，闽籍和在闽工作的两院院士100名，所以福建的人才充沛。我省的医疗、教育等民生事业配套完善，全省拥有各类卫生机构2.8万多个，已经形成了覆盖城乡、保障有力的医疗卫生服务体系。在厦门、福州等地都建有国际学校，目前有来自49个国家和地区的1000多名孩子在国际学校里健康快乐成长、学习。

各位来宾，福建市场前景广阔，是一个创新创业创造的福地。中央政府高度重视福建发展，支持福建建设经济特区、自由贸易试验区、综合实验区、21世纪海上丝绸之路核心区等，同时赋予了福建一系列先行先试的特殊政策。所以，福建发展迎来了重大的历史机遇。福建民营经济活跃，增加值占全省生产总值超过三分之二，达到了67.2%。

我们深入实施创新驱动发展战略，推动制造业高质量发展，全省高新技术企业超过3800家、高成长企业319家，重点产业集群有27个，其中实现了千亿产业集群有16个。我省的电子信息、机械装备、石油化工三大主导产业产值超过了2万亿人民币，纺织鞋服等传统优势产业正在加快转型升级。战略性新兴产业增势良好，新一代信息技术、生物医药、节能环保、新材料、新能源等产业加快发展，新能源汽车产业迅速崛起。我省在物联网、大数据、云计算、人工智能方面也快速发展，数字经济规模去年已经突破万亿人民币。以金融、物流、旅游、文化等为代表的现代服务业也大幅提升，成为了推动经济发展的新动能。我们正在实施经济技术开发区的创新提升工程，全省有97个国家级和省级开发区，它们将为项目落地提供“一站式”服务和各种要素保障，努力成为吸引优质生产要素集中集聚的重要载体。

福建是海外侨胞和台港澳同胞的主要祖籍地，1580万闽籍华侨华人遍布世界各地，闽籍港澳同胞120多万，台湾民众80%以上祖籍地在福建，敢为人先、爱拼会赢的闽商实力雄厚。福建经济外向度高、对外经贸合作密切，我们已经与全球220个国家和地区开展经贸合作，目前已经累计引进外资企业5万多户、实际使用外资超过1290亿美元，世界财富500强企业在福建落地项目达到205个，2018年全省进出口总额1.24万亿人民币、增长6.6%。

我们主动融入“一带一路”建设，大力实施“丝路海运”等七大标志性工程，积极推进21世纪海上丝绸之路核心区建设走深走实，2018年与共建“一带一路”国家和地区贸易额达到了3946亿元，同比增长11%。目前，我们正在按照国家的部署，认真落实《外商投资法》，进一步放宽市场准入，进一步缩减外商准入负面清单，大力鼓舞外商多种形式投资，继续打造我省法治化、国际化、便利化的一流营商环境，力争在建设开放型经济新体制上继续走在前头。

各位来宾、朋友们，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对福建工作的重要讲话和指示批示精神，全力推进经济高质量发展，奋力谱写新时代新福建建设新篇章。我们十分愿意与大家共同分享福建发展的大好机遇，深化务实合作，我们在此热忱欢迎大家到福建来参观访问。全福游，有全福。谢谢大家。

(责编：刘叶婷、杨牧)