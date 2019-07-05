于伟国：生态福建喜迎八方宾朋 丝路扬帆共绘开放蓝图

福建省委书记于伟国讲话（记者贾文婷 摄）

人民网北京7月5日电 7月5日，主题为“新时代的中国：生态福建 丝路扬帆”的外交部福建全球推介活动举行。福建省委书记于伟国出席活动并致辞。

致辞全文如下：

尊敬的王毅国务委员兼外交部长、齐玉书记，尊敬的各国驻华使节、驻华机构代表、企业和媒体朋友们，女士们、先生们、朋友们，大家下午好！

生态福建喜迎八方宾朋，丝路扬帆共绘开放蓝图。在新中国成立70周年之际，外交部在这里向全球推介和展示福建发展的新成就，必将让更多外国朋友了解福建，更好地促进福建与世界各国友谊与合作。衷心感谢王毅部长和外交部长期以来对福建的关心、重视、支持，衷心感谢各位嘉宾朋友的光临！

福建是习近平主席工作过17年半的地方。习主席亲自领导了福建的改革开放和现代化建设，进行了一系列具有前瞻性、战略性的理念创新和实践探索，引领福建发展取得了巨大成就，发生了历史性变化。这里我着重介绍一下福建生态文明建设和对外开放的情况。

生态优势是福建最具竞争力的优势。我们认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实新发展理念，持之以恒实施习近平主席早在2000年亲自擘画的“生态省”建设战略，始终坚持生态优先，大力推进绿色发展，守护好绿水青山，收获了金山银山。改革开放40年，福建经济年均增长12.2%，总量由当时全国第22位跃居为现在第10位、人均第6位的同时，生态环境进一步改善，实现了生态高颜值与发展高素质的有机统一，迈出了高质量发展的坚实步伐。

节能减排成效显著。化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物4项主要污染物排放强度连续多年保持在全国平均水平的一半以下，还在逐年降低。水、大气、生态环境质量保持全优。去年，森林覆盖率达到66.8%，也就是超过了三分之二，连续40年居全国首位。PM2.5平均浓度是26微克/立方米。今年1-5月，主要河流优良水质比例为96.5%，主要城市空气优良天数比例为98.8%，分别比全国平均水平高21.8个百分点和18.5个百分点，在中国工程院2019年发布的生态文明指数中，福建排名全国第一。现在的福建，山清水秀、天蓝海碧、水清岸绿、鱼翔浅底的景象已是常态。

生态文明制度创新走在前列。福建是中国首个生态文明试验区，近三年实施了38项重点制度改革，其中全流域上下游生态补偿、生态区位商品林赎买、排污权交易、绿色金融等制度创新，有力促进了生态保护与经济发展相协调。

对外开放是福建发展的强大动力。福建向海而生、因海而兴，一直走在对外开放的前沿。福建是古代海上丝绸之路的东方起点。福建的泉州港曾是“东方第一大港”；漳州月港一度是中国最大的对外贸易港口。福建人飘洋过海、闯荡世界，福建籍海外乡亲有1580多万人，每4个华侨华人中就有1个是福建籍。福建的海外华侨华人经常骄傲地说，有太阳的地方就有福建人。

福建有举足轻重的开放地位。福建是我国首批开放省份，最早和广东省一起作为首批的开放省份。在对外开放上具有先行优势。福建拥有经济特区、自由贸易试验区、平潭综合实验区、21世纪海上丝绸之路核心区等“多区叠加”的对外开放政策优势。拥有良好的开放环境，国际贸易单一窗口建设走在中国的前列，进出口货物申报时间仅需5-10分钟，企业开办时间压缩在5天以内。“一趟不用跑”和“最多跑一趟”办理事项目前已经超过86%。

福建拥有广阔的开放空间，截至今年6月，全省共有外资企业58000多家，其中世界500强企业近百家，实际利用外资1316亿美元，外资企业贡献了超过三分之一规模以上工业总产值、税收和就业人口。福建已累计对外直接投资130多亿美元。去年，福建进出口总额近1900亿美元。近年来，福建对“一带一路”国家和地区的贸易和投资大幅增长。我们还将引进更多项目，做大做强石化、电子、基建、数字经济和环保等产业。福建已经形成了宽领域、多层次、全方位的高水平对外开放新格局。开放，成就了福建今日的繁荣，也必将再创福建明天的辉煌。

福建正全面贯彻落实习近平总书记对福建工作的重要讲话、重要指示精神，加快建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新福建。我们诚邀世界各地的朋友，亲身来感受福建的魅力，与我们共同分享福建发展机遇，来福建一定福气多多。

谢谢各位。

(责编：刘叶婷、杨牧)