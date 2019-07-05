王毅出席外交部福建全球推介活动并致辞

国务委员兼外交部长王毅将出席并致辞（记者贾文婷 摄）

人民网北京7月5日电 7月5日，主题为“新时代的中国：生态福建 丝路扬帆”的外交部福建全球推介活动举行。国务委员兼外交部长王毅出席活动并致辞。

致辞全文如下：

各位使节、各位嘉宾，大家下午好！欢迎大家再次来到外交部的蓝厅。今天，我们在这里要向大家介绍的是我们的福建省。首先，我以及齐玉书记一起对于伟国书记、唐登杰省长和各位新老朋友的到来表示热烈欢迎！

也要向今天到场的台湾同胞表示热烈欢迎，这是台湾同胞第一次参加全球推介活动，充分体现了闽台两地之间的深厚渊源。

福建地处中国东南沿海，自古向海而生、向海而兴。独特的地理位置造就了福建开放包容、拼搏进取的优秀品质。在数百年岁月里，福建一直是古代海上丝绸之路的东方起点，著名航海家郑和也是从福建启航，七下西洋。

古代的中国从福建出发，通过广阔的海洋为世界各国带去了和平合作，培育了互学互鉴、友好交流的丝路精神。从近代至今，福建一直是中国主要的侨乡，勤劳勇敢的福建人不断下南洋、走世界，足迹遍布全球。刚才我们听到一个数字，福建籍的华人华侨在全世界大概有1500万人，他们靠自己的双手开天辟地，用智慧和汗水为当地的发展作出贡献。《爱拼才会赢》这首家喻户晓的歌曲，正是福建人民拼搏精神的真实写照。

当前福建的发展已经迈入了新时代，福建坚决贯彻习近平总书记提出的建设生态省的战略，大力推进生态文明试验区建设，“生态福建、清新福建”，已经成为福建的金字招牌。

福建继续发挥地缘优势，稳步推进21世纪海上丝绸之路核心区建设，海陆空及信息通道的互联互通不断完善，中欧班列已经通达亚欧12个国家。我们相信在以习近平同志为核心的党中央领导下，在福建省委省政府的带领下，传承了开放与拼搏传统的福建人民一定能够在新的时代开辟新的天地，书写新的辉煌。

各位来宾，几天前，中国共产党刚刚度过98岁的华诞，再过几个月，中华人民共和国也将迎来建国70周年。70年来，中国共产党不忘初心，团结带领中国人民坚持走中国特色社会主义道路，创造了自身发展的伟大成就，正在向着民族复兴的目标大踏步迈进。

与此同时，中国共产党也是一个具有世界情怀的政党，始终把为人类作出更大贡献作为自己的使命。进入新时代的中国，正在赋予这一使命更加广阔和深远的内涵。我们与世界大多数国家站在一起，坚定地维护国际法、国际关系基本准则，坚决捍卫多边主义和自由贸易，坚定地推动构建新型国际关系和人类命运共同体。中国正在日益成为当今世界和平与发展的重要的稳定性力量。不久前，G20大阪峰会期间，习近平主席又宣布了一系列对外开放的新举措。中国加快形成对外开放新格局，努力推进高质量发展，必将为世界提供更多的机遇，释放更大的红利。

最后，我还要在这里做一个特殊的推介，那就是摆放在福建展厅里的一本书，习近平主席亲自撰写的《摆脱贫困》。早在31年前，习近平主席还在福建宁德出任地委书记的时候，就率先带领当地人民启动了脱贫的进程。那么，在那个期间，习近平主席和当地的政府、人民一起，体现为人民服务的宗旨，倾注了大量的心血。在宁德以及福建全省的脱贫工作当中积累了很多成功的经验，也为全国的脱贫进程发挥了很好的示范作用。习主席把他从事脱贫期间所形成的经验撰写了这本书，叫做《摆脱贫困》。

我们曾经在非洲，和非洲朋友一起，就这本书进行过探讨，我还记得很清楚，里面最重要的一些思路，比如说扶贫要先扶志，应该有志气，这样才能够在方方面面帮助之下尽快摆脱贫困。还有就是扶贫先扶智，也就是说首先要学习知识，要打开视野，这样才能为扶贫创造更好的条件。我觉得这些经验，应该说不仅对中国自身，对很多在扶贫路上的国家都会有重要的借鉴意义。

扶贫是联合国千年发展目标的重要内容，中国为此作出了重大的贡献。现在，2030年可持续发展议程仍然把扶贫作为首要的、重要的一个任务。所以，我们希望中国扶贫的一些经验能够对大家有所借鉴、有所帮助。福建省的朋友告诉我，他们在给每位大使的纪念品当中就放了这本《摆脱贫困》的书，希望大家能够阅读一下。

最后，欢迎大家到有福之地福建走一走，去登武夷山，品大红袍，体现人在画中游的美好意境。预祝今天的推介活动取得圆满成功，谢谢大家。

(责编：刘叶婷、杨牧)