联合国粮农组织-清华大学农业创新联合实验室创新孵化活动在京举行

新华网北京7月5日电 “联合国粮农组织-清华大学农业创新联合实验室创新孵化活动”5日在中国扶贫基金会举办。此次活动发布了清华大学美术学院学生为云南省红河县哈尼梯田所做的相关产品及服务体系设计，并宣布“红河创新行动”正式落地启动。

联合国驻华系统协调员罗世礼在开幕致辞中表示，农业增长是提高弱势群体收入、解决贫困问题和促进经济可持续性的有力途径之一。粮食和农业部门的创新对提高农业生产力、粮食产量、农民收入，以及提升粮食和营养安全至关重要。

“农业创新联合实验室”结合联合国粮农组织在农业领域的专家力量与清华美院在设计方面的专长，联合开展服务设计专题研究课程，共同探索农业创新。今年春季，该实验室在中国扶贫基金会的支持下，以深度贫困地区云南省红河县哈尼梯田为对象，通过设计创新的理念与方法，为当地提出了相应的产品及服务体系设计。

云南红河哈尼稻作梯田系统于2010年被联合国粮农组织评定为“全球重要农业文化遗产”，同时，哈尼梯田所处的红河县又是国家级贫困县。因此，“农业创新联合实验室”选取红河哈尼梯田作为项目试点地，既能为这一“全球重要农业文化遗产”提供可持续的发展方案，又能帮助当地农民实现脱贫。

通过在红河哈尼梯田的实地调研以及与专家教授们的深入探讨，清华美院的近20名学生们结合当地实际提出了5种创新方案，分别是：稻田认养、生态博物馆、文化生态旅游、红米开发、文化保护与推广。在活动现场，学生们分组介绍了各自的方案，并获得了由联合国粮农组织颁发的奖状。

清华大学美术学院副教授付志勇说，在联合国粮农组织和中国扶贫基金会的协调支持下，学生能够有机会与农民和其他相关人士进行面对面交流，这对我们的方案设计是十分珍贵的。

中国扶贫基金会副理事长兼秘书长刘文奎表示，这个项目由多方进行参与，把前沿的科技理念运用到红河县的脱贫工作中，是社会力量参与脱贫攻坚的创新案例之一。

会议最后，各方代表和学生们共同宣布“红河创新计划”正式落地启动，5组创新方案将在中国扶贫基金会和其他合作伙伴的支持下，做出本土化调整，为红河哈尼族农户的增收脱贫和可持续发展提供切实可行的创新方案。

本次活动由联合国粮农组织驻华代表处与清华大学美术学院联合主办，并获得了中国扶贫基金会与善品公社的大力支持。来自联合国机构、政府部门、公益组织、学术界和私营领域的80余名代表参加。

(责编：黄晓蔓(实习生)、杨牧)