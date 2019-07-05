国开行：服务中国东盟互利合作

人民网讯 7月2日，由福建省人民政府、国家开发银行和泰国开泰银行共同主办的中国—东盟银联体2019年度高官会暨中国—东盟区域银企合作研讨会在福建泉州召开。福建省人民政府副省长郭宁宁、国家开发银行副行长张旭光、泰国开泰银行执行副总裁邱楚南出席会议并致辞。本次会议主题为“弘扬丝路精神，深化区域合作”，共有来自文莱、柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、泰国、新加坡、越南等10个东盟国家的12家境外金融机构，以及福建省和泉州市有关部门、境内主要金融机构和中外企业的约130名代表参加会议。

郭宁宁表示，改革开放40多年来，福建省基本形成了多层次、全方位的对外开放格局，经济持续快速发展，综合实力不断增强。金融合作是推动区域经济合作发展的重要保证，资金融通是“一带一路”互联互通的重要内容，区域经济一体化的加快发展对金融服务提出了更高要求。希望中国—东盟银联体发挥更大作用，建立区域内金融机构联系机制，通过业务联动提升区域金融服务水平，更好地防控风险、支持区域经济金融稳定发展。

张旭光表示，国开行作为中国—东盟银联体联合主席行，积极推动银联体合作机制在福建省的拓展和深化，充分发挥金融纽带作用，切实服务中国与东盟各国互利合作，支持区域经济社会发展。希望与各方一道，以多双边金融合作、银企合作为平台，凝聚发展共识，整合优势资源，切实推动中国与东盟各国在基础设施互联互通、国际产能等领域的务实合作，为共建“一带一路”高质量发展和中国—东盟命运共同体建设贡献力量。

邱楚南表示，东盟是全球最大的经济体之一，也是经济和人口增速最快、最具活力及发展潜力的地区之一。东盟国家与中国有着共通文化和传统友谊，更是彼此最重要的贸易和投资伙伴，中国提出的“一带一路”倡议已切实惠及东盟区域经济发展。为进一步促进东盟区域共同繁荣，建议金融机构及相关企业关注东盟基础设施互联互通建设，推动使用所在国货币及人民币结算，加强金融科技创新等领域合作。

参会各金融机构、各有关方面围绕会议主题，就整合优势资源、促进中国—东盟区域银企合作的可行做法和合作机制展开讨论。各方一致同意，将在“一带一路”倡议的指引下，加强规划合作，聚焦基础设施互联互通、产能合作等领域项目；发挥中国—东盟银联体平台合作优势，加强金融创新，拓展合作空间，促进银政企携手共同推动重大重点项目建设；大力支持福建省建设“21世纪海上丝绸之路”核心区，积极引导福建企业及侨商侨企跨境合作，推动周边合作项目在福建落地。

中国—东盟银行联合体于2010年10月在第十三次中国—东盟领导人会议期间正式成立，银联体成员行为在中国及东盟具有较高影响力的各国金融机构，中方成员行为中国国家开发银行。

(责编：燕勐、杨牧)