大型纪录片《暖流》在东京举行首播式

《暖流》在东京举行首播式现场。华义 摄

新华网东京7月5日电（记者华义 郭威）纪念中日邦交正常化大型纪录片《暖流》首播式暨2019中日青少年交流促进年第二届《暖流》践行和平青年论坛4日在东京举行，中日各界近百名嘉宾出席了首播会。

经国务院新闻办公室批准立项的大型纪录片《暖流》，是一部表现中日两国人民之间众多真实客观、生动感人故事的纪录片，原全国政协常委胡德平为本片总策划，原全国妇联副主席聂力、原中国人民对外友好协会会长陈昊苏等人为总顾问。《暖流》原定为6集，最终出品为8集纪录片。

《暖流》讲述了毛泽东、周恩来等老一代革命家与日本友好人士交往的感人往事、聂荣臻在抗日战场收养日本遗孤、日本医务工作者在解放战争时期为中国官兵救死扶伤、新中国建立初期遣送日本战犯和侨民、邦交正常化之前中日民间贸易往来等历史细节。该片通过两国亲历者及其后代口述鲜为人知的事例告诉观众：历史并未走远，人民依然记得那些散发着人性之光的中日友好有识之士，人民友好是永恒的主题。

《暖流》总顾问王泰平现场致辞。华义 摄

《暖流》原计划作为中日建交40周年大型献礼纪录片于2012年9月播出，2011年《暖流》开机即遇到了中日关系“寒流”的严重影响，但是，在总策划胡德平先生的主导下，在两国各界友好人士、机构的支持下，纪录片《暖流》最终得以制作完成。据总制片人樱井洋子介绍，《暖流》将于今年年内在中日两国主流媒体播出。

当天还举行了第二届《暖流》践行和平青年论坛，中日两国大学生代表现场讲述了参与两国民间交流的体验感想。舞台剧《暖流之亲子情》（日文名《去见洋葱妈妈》）当天也举行了发布会。这是一个以看护为题材的讲述家人之间友爱故事的日本舞台剧，将于今年10月作为《暖流》之中日文化交流计划赴北京公演。

舞台剧《暖流之亲子情》（日文名《去见洋葱妈妈》）剧组人员合影。华义 摄

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