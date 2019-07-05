“相约千年－魅力丝路文化行”结束在以色列的活动

新华社耶路撒冷7月5日电（记者吕迎旭 陈文仙）由国务院新闻办公室和中国驻以色列大使馆共同主办的“相约千年－魅力丝路文化行”4日晚结束在以色列的活动，该活动的首次海外巡演也随之结束。

“相约千年－魅力丝路文化行”活动以“丝绸之路”为主题，内容包括图片展、纪录片放映、文艺演出等。甘肃省歌舞剧院献上的文艺演出是此次活动的重头戏，演出通过歌、舞、器乐及声、光、电等表现形式展现了中国西部文化魅力。演员们表演了舞蹈《霓裳羽衣》《编钟鼓乐》，情景短剧《郑和下西洋》《张骞》以及反映中国新疆、西藏等地区民族特色的节目。演出在特拉维夫和海法举行两场，获得观众广泛好评。

对中国文化感兴趣的耶路撒冷居民丹尼尔说，音乐、舞台和表演都非常震撼，无以言表。刚结束中国“丝绸之路行”旅游活动的海法居民米塔说，这次活动让她身临其境，仿佛又回到了中国。

中国驻以色列大使詹永新说，此次精心组织编排的节目深受当地民众欢迎，取得了良好的宣传效果。活动不仅促进了以色列人民对传统中国文化和“一带一路”的了解，更为中以两国人民“民心相通”作出积极贡献。

“相约千年－魅力丝路文化行”是国务院新闻办公室主办的综合性文化交流活动之一。今年该活动首次在海外举办，本次巡演包括西班牙和以色列两站。

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