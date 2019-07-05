苏丹过渡军事委员会与反对派就组建国家过渡时期机构达成协议

新华社喀土穆7月5日电（记者马意翀）经过为期两天的直接对话，苏丹过渡军事委员会和主要反对派“自由与变革联盟”当地时间5日凌晨就组建国家过渡时期治理机构达成协议。

负责调解的非洲联盟特使哈桑·莱巴特当天在喀土穆举行的新闻发布会上宣布，“双方就成立轮值主权委员会和组建独立的文职政府达成一致”。双方还同意推迟组建立法委员会。

苏丹过渡军事委员会副主席穆罕默德·哈姆丹·达克卢表示，该协议是全面且富有包容性的。他对达成协议表示欢迎，并希望各方都能对这一结果满意。

主要反对派“自由与变革联盟”领导成员奥马尔·迪杰尔表示，协议的达成“将为组建国家过渡时期机构开辟道路”，并将有助于推动实施政治、经济和社会改革方案。

今年4月11日，苏丹国防部长伊本·奥夫宣布推翻巴希尔政权，并成立过渡军事委员会，负责执掌国家事务。4月12日，伊本·奥夫宣布辞去过渡军事委员会主席职务，由中将阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉接任。

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