专访马丁·雅克：中国将成为一个与众不同的全球性大国

英国剑桥大学高级研究员马丁·雅克接受人民网专访（何卓彦 摄）

人民网北京7月5日电 （羡江楠、寇杰、何卓彦）“中国的治国方略，独具特色，尽管西方对其存有偏见，但中国的治理模式是十分有效的。”英国剑桥大学高级研究员马丁·雅克4日在北京接受人民网专访时表示。他认为，正在和平崛起的中国，为其他国家树立了治国理政的新典范，也为重塑全球秩序提供了新的可能性。

早在2009年，马丁·雅克就在其著作《当中国统治世界》一书中预测中国将走一条不同于西方的独特发展道路。十年后的今天，世界格局已然发生深刻变革。这位著名汉学家为我们抛出了新的问题：中国将成为怎样的全球性大国？

“在这本书完成后的十年间，世界对中国的印象发生了深刻变化。世界不再局限于从经济单一层面看待中国，而是看到一个政治、思想、文化大国正在崛起。”马丁·雅克表示，随着中国的发展，其文化影响力是不容忽视的。

在马丁·雅克看来，中国的和平崛起根植于其深厚的历史文化，中国有着与西方不同的、独特的文化基因。两千多年前孙子就倡导“攻心为上，攻城为下”的思想，中国人秉承“和为贵”的理念。这与美国的哲学理念，也与大英帝国时期信奉的理念完全不同。

“中国的治国理政富有成效。中国拥有世界上最先进的治国理政思想，其他国家，包括西方国家，可以从中学习借鉴，尽管它们拥有和中国截然不同的治理体系。”他表示，中国自身的发展为世界树立了榜样，但中国不会颐指气使，或强制别人采用自己的制度模式。

马丁·雅克强调：“中国将成为一个与众不同的全球性大国，在风格特点、发展模式、规范准则、发展重点以及价值体系等方面有别于西方模式。世界应该站在中国的视角来理解中国。”

在和平崛起的道路上，中国一直积极参与全球治理并倡导多边合作，“一带一路”倡议便是这种世界观的一个很好诠释。

马丁·雅克高度评价中国的“一带一路”倡议，认为这一伟大倡议是中国塑造全球性大国角色的关键因素，为发展中国家提供了独到而丰富的经验。

“作为发展中国家的一员，中国视其他发展中国家为兄弟姐妹，愿意将发展道路上取得的经验分享给他们。”马丁·雅克说。

他认为，“一带一路”是有史以来最为宏大的倡议，它是一项长期的事业，会不断向前发展演变，并为重塑世界秩序提供新的可能性。

马丁·雅克说：“当今的世界秩序是由占世界人口仅15%的富裕国家设计并为他们自身服务的，而‘一带一路’倡议涉及超过世界三分之二的人口。”

马丁·雅克表示，当今世界秩序面临着碎片化问题，正在失去权威性和正当性。 “一带一路”有望提供一种新的世界秩序，一套不一样的价值观、行事规则、组织方式、制度体系和一种全新的关系。

今年是中华人民共和国成立70周年。作为中国人民的老朋友，马丁·雅克高度赞扬中国取得的伟大成就，对中国走过的发展历程深感钦佩。

回顾历史，马丁·雅克指出，中国经历了屈辱与苦难的历程，甚至一度丧失主权与尊严。然而，自1949年新中国成立以来，中国人民励精图治、上下求索，走上了大国崛起之路。

“中国古老，而又年轻，有着光明的前途。”马丁·雅克说。

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