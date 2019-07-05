埃及亚历山大中国签证申请服务中心开业

新华社埃及亚历山大7月4日电（记者李碧念）亚历山大中国签证申请服务中心4日在埃及第二大城市亚历山大正式开业，亚历山大、塞得港、苏伊士和伊斯梅利亚四省持普通护照的埃及公民将通过该中心申请赴华签证。

中国驻亚历山大总领事赵丽莹介绍说，上述四省持外交护照和其他特殊护照的埃及公民仍需到亚历山大总领事馆申请赴华签证。

赵丽莹接受新华社记者采访时说，亚历山大是埃及第一大港口和第二大城市，在埃及有着十分重要的战略地位，赴华人员数量可观。2018年有1.1万余名埃及公民通过中国驻亚历山大总领事馆申请赴华签证，同比增长近20%，预计2019年申请人数将继续增加。

“我们希望亚历山大中国签证申请服务中心能够提供更加优质的签证服务，吸引更多埃及公民到中国学习、旅游和交流，推动双方实现更多实质性合作以造福两国人民。”赵丽莹说。

亚历山大省副省长艾哈迈德·贾迈勒在开业仪式上说，亚历山大中国签证申请服务中心的开业将极大地缩短亚历山大周边省份埃及公民申请赴华签证的等待时间，标志着两国关系进一步发展。

亚历山大中国签证申请服务中心是埃及第二家中国签证申请服务中心,首都开罗中国签证申请服务中心于2018年12月开业。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)