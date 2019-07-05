拉脱维亚举行犹太人大屠杀纪念活动

新华社里加7月4日电（记者郭群 李德萍）拉脱维亚首都里加4日举行犹太人大屠杀纪念活动，拉总统、议长、总理分别发表讲话，呼吁人民永远铭记大屠杀死难者。

拉总统韦约尼斯在讲话中说：“犹太人大屠杀惨剧的发生距今已将近80年，在大屠杀中拉脱维亚的犹太裔族群实际上被灭绝。为了平复战争创伤（我们）做了很多，但有些事还需要时间。”

拉议长穆尔涅采说：“大屠杀是残忍的、不可饶恕的犯罪，这种犯罪不能重演，应当永远铭记大屠杀死难者，要把大屠杀告诉年青一代。”

拉脱维亚犹太人社团代表在发言中强调，必须公开当年那些直接实施犯罪者的姓名，必须对一切种族主义和反犹太主义现象进行回击。

当天的纪念活动在位于里加的犹太人大屠杀遗址举行，除总统、议长等拉政要外，外国驻拉使节、犹太人社团代表等也出席了活动。

1941年7月4日，占领拉脱维亚的德国纳粹下令烧毁里加所有犹太教教堂，数千名犹太人被烧死。也是从这一天起，德国纳粹开始在拉大规模屠杀犹太人。据统计，1941年至1945年德国纳粹占领拉脱维亚期间，共有9万名犹太人被杀害，其中包括7万名本地犹太人和2万名从欧洲各国运来的犹太人。

为纪念大屠杀中的犹太人死难者，拉政府将每年的7月4日定为犹太人大屠杀纪念日。

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