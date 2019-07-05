苏丹释放235名达尔富尔地区反政府武装人员

新华社喀土穆7月4日电（记者马意翀）苏丹过渡军事委员会安全委员会4日释放了235名苏丹达尔富尔地区反政府武装组织人员，这些人已在监狱中被关押超过3年。

苏丹过渡军事委员会安全委员会主席贾迈勒·奥马尔将军在释放这批反政府武装组织人员的仪式上表示，释放达尔富尔地区反政府武装人员将为实现苏丹国内的和平铺平道路。

3日，苏丹过渡军事委员会主席阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉发布命令，宣布赦免活跃在达尔富尔地区的反政府武装组织“苏丹解放运动”的235名成员。

今年4月11日，苏丹国防部长伊本·奥夫宣布推翻巴希尔政权，并成立过渡军事委员会，负责执掌国家事务。4月12日，伊本·奥夫宣布辞去过渡军事委员会主席职务，由布尔汉接任。

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