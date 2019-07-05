德国可再生能源发电占比再创新高

新华社柏林7月4日电（记者张毅荣 朱晟）德国联邦能源与水业协会日前发布最新数据显示，德国2019年上半年可再生能源发电比例高达44%，创下新的历史纪录。

数据显示，德国2019年上半年国内发电量为2900亿千瓦时，其中风能、太阳能、水力和生物质能等可再生能源的发电占比由去年同期的39%升至44%，再创历史新高。其中，陆地风能发电量占总发电量的19%，太阳能和生物质能各占8%，离岸风能和水能各占4%，其他占1%。

协会认为，上半年的多风天气是可再生能源发电比例创纪录的主要原因。离岸风能发电量受此影响，较去年同期大幅增长30%，超过116亿千瓦时。

协会主席斯特凡·卡普费雷尔表示，尽管“这一时刻的纪录喜人”，但不能忽视德国能源转型面临的“结构性问题”。他认为必须要加速发展可再生能源，才能完成能源转型设定的目标。

按照德国政府最新的“能源转型”计划，到2030年时，德国可再生能源发电比例需达到65%，碳排放量较1990年需减少55%。

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