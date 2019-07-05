中越加强光伏发电合作

人民网河内7月4日电 （记者 刘刚）近日，由中国企业在越南平顺、西宁、富安省承建的4座光伏电站相继竣工，实现一次性并网成功，并相继满负荷进入商业运行。中越企业加强在光伏发电领域合作，不但为缓解当地电力供应紧张作出贡献，还为当地提供就业岗位，促进经济社会发展。

位于越南富安省富和县的华会光伏电站项目装机容量为257MW，由泰国B.Grimm公司投资，由中国能建规划设计集团山西院总承包，由中国能建华东建投安徽电建二公司等承建。作为目前越南国内第三大光伏发电项目，项目自2018年11月27日开工以来，累计完成PHC管桩62676根、支架安装5000余吨、箱式逆变器66台、汇流箱528台、光伏板346304块，配套新建一座220千伏升压站。尤其在升压站的安装和调试过程中，创造了越南又快又好的纪录。

位于越南西宁省新洲县的亚洲百科光伏电站项目装机容量30MW，由中国阳光电源股份有限公司投资，由中国能建安徽电建二公司承建。位于越南平顺省绥丰县永好乡的永好光伏电站项目装机容量33MW，也由中国能建安徽电建二公司承建。

记者了解到，中国企业承建的光伏发电项目的安装技术和工艺水平得到业主、设计、监理等方面的高度评价。

以平顺省咸新县山美光伏电站项目为例。该项目装机容量50MW，由越南第二电力工程咨询公司投资，是中国能建安徽电建二公司承建的首个投产发电的海外光伏项目。安徽电建二公司越南有限公司总经理程东林在接受记者采访时介绍，山美光伏电站项目采用光伏行业更高经济效率的1500V系统，为早日投产发电缓解电荒，中国海外工程建设者奋力拼搏，工期仅用了120天。

程东林告诉记者，企业是“一带一路”建设的重要力量，中国海外工程建设者在越南建设光伏电站工程中，饱受长周期高温、长时段雨季、施工环境复杂等诸多挑战。为顺利完成并网目标，项目部超前策划、周密部署，合理调配机械人力资源，及时调整施工工序，大力整合属地资源，得到各方一致好评，树立了中国能建在中国海外工程建设的良好形象。“只有我们多建设样板工程、精品工程，才能让当地更了解、更支持一带一路建设。”程东林说。

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